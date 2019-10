Der Streit zwischen dem FC Bayern und dem französischen Fussballverband um Lucas Hernandez eskaliert. Einen Brief von Karl-Heinz Rummenigge konterte nun Didier Deschamps.

Update vom 7. Oktober, 16.45 Uhr: Der FC Bayern zeigte sich „irritiert“, dass der französische Verband FFF Lucas Hernandez trotz seiner Verletzung angefordert hatte. Der Verteidiger ist dem Ruf dennoch nachgekommen. Am späten Nachmittag zeigten die Franzosen Hernandez‘ Ankunft in Clairefontaine bei der Équipe Tricolore. Zu dem Foto in Straßenkleidung schrieb der Verband: „Erstes Training um 17.30 Uhr.“

Zuvor hatte sich Trainer Didier Deschamps bei einer Pressekonferenz zur Causa Hernandez geäußert. Kritik von Bayern-Boss Karlheinz Rummenigge (siehe 13.48 Uhr) konterte der Coach direkt mit dem Satz „es irritiert mich nicht“, wie der Kicker schreibt. Weiter sagte Deschamps: „Ich kann die Bayern verstehen, sie sehen sich im Recht und sagen, was sie wollen“. Zudem erklärte Frankreichs Nationalcoach, man stelle die Diagnose der FCB-Mediziner nicht in Frage. Dennoch wolle man sich selbst ein Bild machen.

Offenbar traut er den Bayern-Aussagen über die Verletzung aber nicht komplett: „In einer perfekten Situation würden wir kein Risiko eingehen, aber ich weiß, dass er seitdem trainiert hat“, zitiert zudem fussballtransfers Deschamps von der PK. Dass Hernandez in den Nationalmannschaftsspielen zum Einsatz kommt, schließt der Trainer jedenfalls nicht aus. Man werde in den nächsten Tagen sehen, so Deschamps.

Zwar zeigte der Tricolore-Trainer Verständnis für die Reaktion des FC Bayern. Allerdings stünden für Frankreich zwei entscheidende Spiele an. Mit Blick auf die Bayern stellte Deschamps abschließend klar: „Dass sie alles tun, um ihn zu schützen, widerspricht manchmal unseren Interessen“.

Hernandez-Streit eskaliert: Rummenigge und Mull fassungslos über Franzosen-Verband

Update vom 7. Oktober, 13.48 Uhr: Der FC Bayern hat in einer offiziellen Stellungnahme Position im Streit um Lucas Hernandez bezogen und zeigt sich darin „irritiert“ vom Verhalten des französischen Verbandes.

Am Samstag habe man die Franzosen informiert, dass man Hernandez wegen seiner Knieverletzung nicht abstellen könne, heißt es darin. Der französische Verband FFF habe seinerseits dem FCB dann am Montag mitgeteilt, dass man den Spieler trotzdem anfordere, „da er in Paris vom Ärzteteam der französischen Nationalmannschaft untersucht werden soll“. Der FC Bayern weist ausdrücklich darauf hin, dass das Vorgehen der Franzosen durch die FIFA-Statuten gedeckt ist.

Allerdings zeigt man sich in München wenig Begeistert von dem Vorgehen und der Art und Weise der Kommunikation. „Ich bin irritiert über das Verhalten des französischen Verbandes“, wird FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge zitiert. KHR weist noch einmal darauf hin, dass Hernandez weder gegen Totttenham, noch gegen Hoffenheim im FCB-Kader hatte stehen können.

FC Bayern im Streit um Lucas Hernandez - Rummenigge: „hätten mehr Verständnis erwartet“

Die drei anderen Franzosen Kingsley Coman, Corentin Tolisso und Benjamin Pavard stelle man „selbstverständlich“ ab. Aber: „Bei Lucas Hernández hätten wir wegen des großen Risikos mehr Verständnis erwartet, so wie es der DFB gerade bei den verletzungsbedingten Absagen von Toni Kroos, Jonas Hector und anderen praktiziert hat“, so Rummenigge weiter.

Daneben sei der Bayern-Boss auch von der Aussage Didier Deschamps, dass Hernandez bereit sei mit einem Bein zu spielen „sehr überrascht“.

Am Ende der Stellungnahme lässt der FC Bayern dann auch noch den FCB-Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt seine Sicht der Dinge im Fall Hernandez klar stellen: „Ich trage die Verantwortung für die Gesundheit von Lucas Hernández und ich sage: er kann bei den anstehenden Partien der französischen Nationalmannschaft nicht spielen, von daher macht auch eine Abstellung keinen Sinn.“

Eine Antwort auf die Bayern-Stellungnahme könnte es noch am Montagnachmittag geben: Der französische Trainer Didier Deschamps gibt um 14.30 Uhr in Clairefontaine, wo sich das Team trifft, eine Pressekonferenz.

Eskaliert der Hernandez-Streit heute endgültig? Gegensätzliche Aussagen von Frankreich und Brazzo

Update vom 7. Oktober, 09.46 Uhr: Geht er oder bleibt er? Diese Frage stellt sich aktuell bei Lucas Hernandez. Und es bahnt sich ein Kräftemessen an. Der FC Bayern München hätte gerne, dass Hernandez nicht zur französischen Nationalmannschaft reist und seine Verletzung stattdessen in den kommenden zwei Wochen in der bayerischen Landeshauptstadt auskuriert.

Der französische Verband sieht es aber offenbar anders. Nach tz-Informationen erwarten die Franzosen, dass Hernandez am Montagmittag zur Nationalmannschaft im französischen Clairefontaine stößt. Demnach will man den Gesundheitszustand des Spielers durch die eigenen Ärzte checken und erst dann entscheiden, ob Hernandez die Länderspiele gegen Island (11.10.) und die Türkei (14.10.) bestreiten kann.

Falls er allerdings nach Frankreich reist, widerspricht das komplett der Aussage von Hasan Salihamidzic. Er meinte Hernandez werde „nicht abgestellt, weil er eine Stressreaktion im Knie hat“. Das hätten die Bayer-Ärzte entschieden. Trauen die Franzosen der Bayern-Diagnose etwa nicht?

Allerdings kann das Team um Bayern-Doc Müller-Wohlfahrt oder der Verein an sich eben nicht entscheiden. Die Franzosen sind nach den FIFA-Regularien im Recht. Danach ist der FC Bayern verpflichtet Hernandez zur Nationalmannschaft abzustellen.

Dass die Franzosen Hernandez bei der Nationalmannschaft erwarten, trotz der Bayern-Ansage, geht auch aus den Social-Media-Beiträgen des französischen Verbandes hervor: Hier wird der FCB-Spieler noch als Kandidat für die beiden Quali-Spiele der Franzosen benannt.

Hernandez-Streit mit Frankreich: Brazzo stellt klar: „wird nicht abgestellt“

Update vom 5. Oktober: Die Nominierung des französischen Nationalspielers Lucas Hernandez für die anstehenden Länderspiele hat in München nicht wirklich für Begeisterung gesorgt. Bei der Heimniederlage gegen Hoffenheim musste der Verteidiger verletzungsbedingt passen - und daher nun doch nicht zur Équipe Tricolore reisen? Nach Spielende bezog Sportdirektor Hasan Salihamidzic Stellung.

In der Mixed-Zone sagte Salihamidzic: „Hernandez wird nicht zur Nationalmannschaft abgestellt. Er hat eine Stressreaktion am Knie.“ Der Bayern werde dem französischen Verband noch Bescheid geben, dass es beim 23-Jährigen nicht reiche. Wie dieser darauf reagiert, bleibt offen.

Nach der Partie zeigte sich auch Niko Kovac wenig begeistert - dies lag allerdings an einer Szene während der Partie. Zu dieser haben wir für Sie zudem die Noten der Bayern-Spieler gesammelt.

FC Bayern: Hernandez-Knatsch geht weiter: Nationaltrainer Deschamps macht Kovac enorme Vorwürfe

Update vom 4. Oktober 2019: Der Zoff um die Nominierung des angeschlagenen Hernadez geht weiter. Nachdem Bayern-Trainer Niko Kovac Frankreichs Coach Didier Deschamps dafür kritisiert hatte, den Verteidiger für die kommende Länderspielpause zu nominieren, schlägt dieser nun zurück. „Das geht nicht gegen Bayern oder Kovac, aber wir haben auch wichtige Spiele. Ich kenne Lucas gut genug, er ist auch bereit, mit einem Bein zu spielen“, sagte Deschamps.

Der Frankreich-Coach dreht sogar den Spieß um und macht den Münchnern Vorwürfe: „Lucas hat zu viele Spiele gespielt, aber nicht bei mir. Er hat viele, viele Spiele für Bayern gemacht. Alle drei Tage, obwohl er aus einer Verletzung kam.“ Deschamps sagte auch, dass Hernandez zur Nationalmannschaft kommen will: „Wir werden am Montag sehen. Ich habe zwei wichtige Spiele. Aber natürlich werde ich keine Risiken eingehen.“

Außerdem verriet er, dass Kovac ihn bei der letzten Länderspielpause ausdrücklich darum gebeten hatte Hernandez spielen zu lassen: „Da hoffte er, dass ich ihm Spielpraxis gebe. Ich habe jetzt mit Lucas gesprochen, er hatte ein Problem in Paderborn. Aber gegen Tottenham hatte er das Gefühl, spielen zu können.“

Mit welcher Aufstellung geht der FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim ins Spiel? Wir haben uns Gedanken über die mögliche Startelf gemacht.

Kovacs Wunsch wird nicht erhört - Hernandez trotz Verletzung für Nationalmannschaft nominiert

Update vom 3. Oktober, 16.34 Uhr: Lucas Hernandez wurde am Samstag in Paderborn zur Halbzeit ausgewechselt. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie Trainer Niko Kovac später erklärte, doch auch beim furiosen Champions-League-Spiel musste der Neuzugang verletzungsbedingt passen. Gegen Hoffenheim wird der angeschlagene Verteidiger ebenfalls nur zusehen, wie Kovac am Donnerstag bekannt gab.

„Er hat in Paderborn einen Schlag abbekommen. Und weil es sein operiertes Knie ist, wollen wir in dieser Hinsicht kein Risiko gehen. Es wird nicht reichen.“ Der Bayern-Coach möchte dem 23-Jährigen die nötige Zeit zur Erholung geben, bekommt diesbezüglich allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht - und zwar vom französischen Fußballverband.

Kovac wünschte sich, dass Hernandez die anstehende Länderspielpause nach dem siebten Bundesligaspieltag zur weiteren Genesung nutzen darf. Letztlich hoffte Kovac vergebens. Denn am Nachmittag gab der französische Fußballverband den Kader für die anstehenden Länderspiele in Island und gegen die Türkei bekannt. Nominiert wurde neben Corentin Tolisso, Benjamin Pavard und Kingsley Coman eben auch Lucas Hernandez - Kovacs Wunsch, er wurde nicht erhört. Der Kroate muss nicht nur gegen Hoffenheim auf den 23-Jährigen verzichten, sondern auch in der anschließenden Trainingswoche, in der er den Franzosen nur allzu gerne an sein Comeback herangeführt hätte.

FC Bayern bei den Spurs: Eine Position bereitet Kovac großes Kopfzerbrechen

Update vom 30. September, 18.44 Uhr: Lucas Hernandez saß am Montag zwar im Flieger, als der FC Bayern nach London aufbrach. Der Einsatz des Linksverteidigers gegen die Tottenham Hotspur am Dienstagabend (21 Uhr im Liveticker) ist allerdings mehr als gefährdet.

Der französische Weltmeister blieb am Montagnachmittag im Hotel und trainierte nicht mit dem Team. "Da wollen wir abwarten, was uns dieser eine Tag noch bringt", sagte Bayern-Coach Niko Kovac auf der PK am Montagabend.

FC Bayern gegen Tottenham Hotspur: Hernandez wackelt, kommt Alaba?

Wer könnte den Linksverteidiger möglicherweise ersetzen? Erste Option wäre natürlich David Alaba, der bereits gegen Paderborn im Kader war, allerdings zuvor wegen einer Muskelverletzung ausfiel.

Am Samstag in der Bundesliga kam Youngster Alphonso Davies für Hernandez. Für einen Startelfeinsatz in der Königsklasse wäre es für den Kanadier womöglich noch zu früh.

„David war schon in Paderborn im Kader“, so Kovac, der auch wieder auf den zuletzt kranken Ivan Perisic setzen kann: „Ivan ist mitgereist, gesund und konkurrenzfähig."

FC Bayern gegen Tottenham Hotspur: Hernandez und Perisic reißen mit nach London

München - Der FC Bayern kann in der Champions League wohl auf die Dienste von Ivan Perisic und Lucas Hernandez bauen.

Wie der Verein mitteilte, sind die beiden mit im Flieger zum Gastspiel der Münchner bei den Tottenham Hotspurs. Wir berichten über das Spiel im Live-Ticker.

FC Bayern: Duo wohl fit für CL-Partie bei Tottenham

Hernandez war beim 3:2-Sieg in Paderborn in der Halbzeit mit Kniebeschwerden ausgewechselt worden. Perisic hatte das Bundesliga-Spiel wegen eines grippalen Infekts verpasst.

Den vollständigen Reisekader will der FC Bayern am Montag bekannt geben.

+ Lucas Hernandez musste gegen den SC Paderborn zur Pause raus. © Christina Pahnke / sampics / sampics

