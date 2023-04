Salihamidzic vor Hertha-Spiel über die Bayern-Krise: „Wir verantworten das“

Von: Marcel Schwenk

Übernimmt Verantwortung für die aktuelle Situation: Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic. © Tom Weller/dpa

Der FC Bayern empfängt Hertha BSC. Vor dem Spiel sprachen die Protagonisten über die aktuelle Situation und die bevorstehende Partie.

München – Dem FC Bayern bietet sich am Sonntagnachmittag eine große Chance. Mit einem Sieg gegen Hertha BSC könnten die Münchner wieder an Borussia Dortmund, die nach dem 1:1 gegen Bochum vor allem mit der Leistung des Schiedsrichters haderten, vorbeiziehen und die Tabellenführung in der Bundesliga übernehmen.

Aber auch für die Berliner geht es beim Gastspiel in der Allianz Arena, die zeitnah wohl ausgebaut werden soll, um einiges. Die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller konnte Punkte sammeln, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt bereits sechs Zähler.

Wie die Verantwortlichen die Ausgangslage vor dem Spiel am DAZN-Mikrofon einschätzen und was sie von der Partie erwarten, lesen Sie nachfolgend. Zudem fassen wir auch die Aussagen aus der Mixed Zone für Sie zusammen.

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München) über...

... den eigenen Anspruch: „Wir haben viele Dinge besser zu machen. Wie wir angreifen, wie wir verteidigen. Aber auch die Mentalität, gegen Widerstände anzugehen. Wir haben die Steilvorlage bekommen und die Sache in der eigenen Hand. Wir müssen eine Reaktion zeigen und das Konzentrations- und Energielevel hochhalten über 90 Minuten. Anders geht es nicht.“

... die freien Tage Anfang der Woche und was er gemacht habe: „Gar nicht viel. Ich war an der Säbener Straße, Zeit mit Kindern verbracht. Es war nicht der Moment, um in den Kurzurlaub zu fahren.“

... die Erwartung an sein Team: „Wir haben so viel geredet und analysiert. Wir müssen uns zeigen und Entscheidungen treffen. Wenn wir es nicht schaffen, haben wir es nicht verdient. Wir müssen das ausstrahlen, als Mannschaft und jeder einzelne. Wir haben Luft nach oben und jeder hat vielleicht seine Gründe, warum es schwierig ist. Wir sind im Endspurt, es gibt keine Ausreden mehr.“

... die vergangenen Tage: „Wir hatten eine lange Trainingswoche, das war ungewohnt. Wir hatten viel Zeit miteinander. Ich bin immer davon überzeugt, dass sich im Fußball alles auf dem Platz regeln lässt. Wir haben auf Kleinigkeiten geachtet und die Mannschaft ermutigt, positiv zu bleiben. Wir brauchen die richtige Herangehensweise und die richtige Mentalität. Wir brauchen auch die nötige Lockerheit. Ich habe nicht das Gefühl, dass Druck weiterhilft.“

... über den heutigen Gegner und die eigene Startelf: „Wir wissen eigentlich gar nicht, was Hertha macht. Ich habe keine Ahnung, ob sie mit Fünferkette oder 4-4-2 spielen. Wir sind komplett bei uns geblieben und haben uns für die Kombination entschieden, die frisch war. Es war eine harte Entscheidung mit Thomas und Leroy. Sadio hat ein gutes Match gemacht und getroffen. Jamal ist ein ähnlicher Spielertyp wie Thomas. King war die Woche in absoluter Topform.“

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand beim FC Bayern) über:

... Hoeneß‘ Auftritt unter der Woche: „Uli ist oft an der Säbener Straße. Er wollte dem Trainer ‚Hallo‘ sagen. Ich denke, da wird zu viel reininterpretiert. Er will immer das Beste für den Klub.“

... über Kritik: „Wir reflektieren immer, machen uns Gedanken über unsere Arbeit. Wir schauen jeden Tag, was wir besser machen können. Wir nehmen Kritik an, wenn sie angebracht ist – so wie jetzt, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Aber wir haben auch einen kühlen Kopf, um Entscheidungen zu treffen.“

... über die Krise: „Wir sind natürlich selbstkritisch. Es ist selbstverständlich meine Verantwortung, unsere Verantwortung. Wir wollen zeigen, dass wir Meister werden können. Wir verantworten das. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir einen Top-Kader haben. Wir haben 72 Tore in der Hinrunde geschossen. Natürlich hat die WM eine Rolle gespielt, wir sind nicht in Form gekommen. Wir gehen mit der der Kritik so um und natürlich werden wir schauen, was wir besser machen können. Das werden wir auch. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Rest der Meisterschaft.“

... über die Enttäuschungen der vergangenen Monate: „Mit dem Viertelfinal-Aus in der Champions League waren wir natürlich nicht zufrieden. Die Erwartungen waren hoch. Wir sind im Viertelfinale nicht weitergekommen. Jetzt müssen wir versuchen, das zu schaffen, was zu schaffen ist.“

Benjamin Weber (Sportdirektor Hertha BSC) vor dem Spiel über …

... die Situation: „Wir müssen auf uns schauen, auch wenn es eine Plattitüde ist. Wir haben noch 5 Spiele, in denen wir die Punkte holen müssen. Wir müssen weniger Fehler machen und sind natürlich trotzdem heiß auf das Spiel.“

... die Zukunftsplanung: „Es ist unsere Aufgabe und Verantwortung. Du planst in der Regel für die erste und zweite Liga, also sowohl für den Erstliga- als auch für den Zweitliga-Fall. Es ist noch alles möglich, aber wir müssen realistisch sein. Die kleine Chance – auch wenn sie sehr klein ist – wollen wir ergreifen.“

... die Sunjic-Suspendierung: „Es geht um Respekt, es geht um Disziplin. Das ist, was wir jetzt brauchen. Wir müssen dran glauben, aber brauchen auch Disziplin, um diese Chance dann zu ergreifen.“

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC) über...

... seine ersten beiden Engagements als Retter von Hertha BSC und Gemeinsamkeiten zur derzeitigen Lage: „Jede Situation ist anders, jede hat Schwierigkeiten und Vorteile. Im ersten Fall hatten wir Teamgeist, aber nicht so eine hohe Qualität – und haben es geschafft. Im zweiten Fall hatten wir eine hohe Qualität, aber keinen Teamgeist. Jetzt muss ich auch versuchen, Teamgeist zu schaffen. Wir brauchen eine Arbeitsatmosphäre. Es gab diese Woche viele Dinge, die mich begeistert haben.“

... das Spiel gegen Bremen: „Es waren 70.000 im Stadion und wir waren nach dem 1:0 und 2:0 verunsichert. Wir haben diese Woche an mentaler Stärke gearbeitet und wie wir Dinge umsetzen müssen. Ich bin gespannt, wie wir das heute umsetzen.“

... das Spiel gegen den FCB: „Die Anfangsphase ist immer wichtig, es wird nicht einfach. Wir wollen mit dem Ball besser umgehen als letztes Mal. Es ist die gleiche Situation wie vor dem Bremen-Spiel. Ich habe immer gesagt, dass wir neun Punkte zusammenkratzen können. Ob das reicht, werden wir sehen. Wir dürfen nach diesem Spiel die Köpfe nicht hängen lassen – egal was passiert.“ (masc)