Holt Pep Guardiola diesen Ex-Bayern-Star aus der Bundesliga zu Man City?

Pep Guardiola sucht aktuell nach Verstärkung bei Manchester City. Angeblich ist er in der Bundesliga fündig geworden und will einen Ex-Bayern-Spieler holen.

Manchester - Für Pep Guardiola und Manchester City läuft es bislang in der Premier League. Trotz guter Ergebnisse und aktuell Platz 2 in der Tabelle will der Coach auf dem Transfermarkt aber nochmal nachlegen. Gesucht wird vor allem ein Ersatz für Fernandinho im zentralen defensiven Mittelfeld. Fündig geworden sein soll Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola nun in der Bundesliga.

Der Nationalspieler und ehemalige Bayern-Profi Sebastian Rudy soll ins Visier von Guardiola gerutscht sein. Das berichtet die englische Sun. Demnach soll City an einem Leihgeschäft interessiert sein und im Sommer langfristigere Optionen prüfen wollen.

Für Rudy und seinen aktuellen Verein Schalke 04 könnte ein Transfer in Frage kommen. Der Ex-Bayern-Spieler tut sich unter Knappen-Coach Domenico Tedesco bislang schwer. Allerdings hatte Rudy vor dem Rückrunden-Start angekündigt, sich bei Schalke durchbeißen zu wollen. Im ersten Spiel nach der Rückrunde gegen den VfL Wolfsburg stand Rudy nun über 90 Minuten in der Schalke-Elf.

