Niemand boomt in Fernost so sehr wie der FC Bayern

München - Der FC Bayern ist auf dem besten Weg, auch in Asien so mächtig zu werden, wie hierzulande. Der Fanzuwachs jedenfalls ist rasant.

Groß, größer, FC Bayern! Das sagen jedenfalls die Zahlen. Mit aktuell über 280.000 Mitgliedern ist der FCB schon seit längerem der größte Sportverein der Welt, nun ist der Rekordmeister aber auch auf dem besten Weg, Internet-Meister zu werden. Ganz besonders in Fernost, wo die Münchner mehr Fans gewinnen als jeder andere Verein auf der Welt.

Was hierzulande Facebook, Twitter und Instagram sind, ist Sina Weibo in China. Und die Zahlen des Netzwerks für das vergangene Jahr haben es in sich. 676.039 neue Fans haben die Roten dort generiert, mehr als Real Madrid (657.616), Man United (149.543) oder Barcelona (139.524). „Da im chinesischen Raum andere Netzwerke als beispielsweise Facebook und Twitter führend sind, haben wir frühzeitig auf den Markt und die Kanäle dort gesetzt“, erklärt Mediendirektor Stefan Mennerich im Gespräch mit der tz. „Wir betreuen zudem eine eigene chinesische Webseite des FC Bayern sowie Apps, die uns dabei helfen sollen, auf einem unserer wichtigsten Märkte kontinuierlich zu wachsen.“

Und damit Mia san mia auch in China funktioniert, setzt der FCB auf Männer vom Fach. Mennerich weiter: „Speziell in China verfolgen wir eine etwas andere Strategie als der Großteil der anderen Klubs. Wir haben die Redakteure, die vor Ort die Kanäle des FC Bayern bedienen, aus unseren Fanklubs und unseren sozialen Netzwerken in China rekrutiert. Sie sind zwar Medienprofis wie alle anderen auch, die Nähe zum FC Bayern bringt jedoch den Vorteil, dass die Netzwerke mit Herzblut und Authentizität geführt werden. Es freut uns, anhand der vorliegenden Zahlen zu sehen, dass sich diese Strategie auszahlt.“

Und wie! Der FCB ist aber nicht nur im Netz im Wachstum, auch im echten Leben zählen die Bayern mittlerweile rund 90 Millionen Bayernfans in China. Und noch ein paar mehr dürften bereits diesen Sommer dazukommen, schließlich plant der FCB nach tz-Informationen in diesem Jahr erneut eine Marketingtour durch das Reich der Mitte. Bereits die Tour im Jahr 2015 war ein voller Erfolg und mündete letztlich in der Eröffnung eines Büros in Shanghai, das sich um die Geschäfte vor Ort kümmert.

Der FCB ist aber auf der ganzen Welt aktiv. Auch im spanischsprachigen Raum. Im vergangenen Monat hat der spanische Twitter-Account der Roten 260.000 neue Fans gewonnen. Macht knapp 700 am Tag. Zufriedenstellend.

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!