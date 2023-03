Internationale Pressestimmen zum Nagelsmann-Aus: „Erdbeben“, „Bombe“, „Schocker“

Julian Nagelsmann ist nicht länger Trainer des FC Bayern München. Die internationalen Pressestimmen haben es in sich.

München - Trainer-Beben beim FC Bayern München! Julian Nagelsmann wird am Freitag seines Amtes enthoben. Die Trennung hatte sich höchstens ganz leise angedeutet - jetzt kommt sie mit einem großen Knall. Der Rekordmeister steht vor den wichtigsten Wochen der Saison und wird diese mit einem neuen Mann an der Seitenlinie bestreiten: Thomas Tuchel.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Mitglieder: über 300.000 Titel (u. a.): Deutscher Meister (32), DFB-Pokalsieger (20), Champions-League-Sieger (6)

Trainer-Beben beim FC Bayern München

Der ehemalige Trainer von Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain und Chelsea galt schon immer als ein aussichtsreicher Kandidat, den Posten beim FC Bayern eines Tages zu übernehmen.

Dieser Tag ist nun gekommen - bereits am Montag soll Tuchel die Bayern zum Training begrüßen. Zumindest die, die aktuell nicht auf Länderspielreise sind.

FC Bayern trennt sich von Julian Nagelsmann und findet in Thomas Tuchel einen Nachfolger

Die Blitz-Trennung hat natürlich eine ganze Welle an Reaktionen hervorgerufen. Die Spieler waren überrascht. Joao Cancelo erfuhr beispielsweise in einem TV-Interview vom Nagelsmann-Aus. Kurios: Vor wenigen Tagen hatte Präsident Herbert Hainer noch in einem Interview von Nagelsmann geschwärmt. Nun muss er gehen. Die Bayern lassen sich die Freistellung eine Menge kosten, der 35-Jährige kann mit einer Millionen-Abfindung rechnen.

Was sagt die internationale Presse zum Bayern-Chaos? Wir haben die Reaktionen zusammengefasst.

Internationale Pressestimmen zum Nagelsmann-Aus beim FC Bayern: Spanien

„Bernabeu Digital“: „Nagelsmann rückt ins Visier von Real Madrid, und Tuchel hat bereits einen Job. Der Wechsel auf der Trainerbank eines der europäischen Giganten bringt den bisherigen Trainer von Bayern München im Sommer näher an das Santiago Bernabéu heran.“

„AS“: „Bayern München erlebte gestern ein noch nie dagewesenes Erdbeben.“

„Marca“: „Bombeneinschlag in der Bundesliga. Der FC Bayern feuert Nagelsmann. Tuchel wird der Nachfolger sein.“

„Mundo Deportivo“: „Der FC Bayern schmeißt Nagelsmann raus und hat bereits eine Entscheidung über den Ersatz getroffen.“

„Sport“: „Bombe in Deutschland! Julian Nagelsmann wird nicht mehr Trainer von Bayern München sein.“

Internationale Pressestimmen zum Nagelsmann-Aus beim FC Bayern: Italien

„Gazzetta dello Sport“: „Ein Blitz aus heiterem Himmel. Bayern trennt sich überraschend von Nagelsmann: Tuchel kommt an seiner Stelle.“

„Corriere dello Sport“: „Sensation in Bayern: Nagelsmann entlassen, Tuchel ersetzt ihn. Die Niederlage in Leverkusen, die den Bayern die Tabellenführung in der Bundesliga kostete, war fatal.“

„Tuttosport“: „Sensation bei Bayern München: Nagelsmann vor der Entlassung! Laut „Bild“ hat der deutsche Verein bereits Tuchel als Nachfolger ausgemacht. Die jüngste Bundesliga-Niederlage gegen Leverkusen war fatal.“

Internationale Pressestimmen zum Nagelsmann-Aus beim FC Bayern: Großbritannien

„The Sun“: „Back in Tuch - Bayern München beruft Thomas Tuchel zum neuen Trainer in einem atemberaubenden Zug, nachdem Julian Nagelsmann rausgeworfen wurde.“

„The Guardian“: „Bayern München wirft Julian Nagelsmann raus und bereitet sich darauf vor, Thomas Tuchel einzustellen. Die deutschen Giganten handeln rasch nach der Niederlage in Leverkusen am Wochenende.“

„The Daily Mirror“: „Schocker in Bayern! Bayern München wirft Nagelsmann raus und Chelsea-Ex-Trainer Tuchel übernimmt.“

„The Daily Express“: „Bayern München ist Berichten zufolge Tottenham mit der Verpflichtung von Thomas Tuchel zuvorgekommen (...). Die Spurs halten derzeit Ausschau nach einem Ersatz für Antonio Conte (...).“

Internationale Pressestimmen zum Nagelsmann-Aus beim FC Bayern: Frankreich

„Le Parisien“: „Bayern München: Nagelsmann entlassen, Tuchel soll ihn ersetzen? Niemand hat es kommen sehen (...), aber Julian Nagelsmann soll mit sofortiger Wirkung bei Bayern München entlassen sein. Nagelsmann, der 2021 von Leipzig kam, hatte die Bayern gerade für das Viertelfinale der Champions League qualifiziert, indem er PSG ausschaltete. (...) Doch die Bayern werden nicht ohne Grund FC Hollywood genannt. Ständig passieren neue Affären und in den nächsten Stunden werden wir zweifelsohne mehr über die Gründe für diese plötzliche Entlassung wissen.“

„L‘Équipe“: „Nagelsmann ist vor 19 Monaten in die Geschichte des deutschen Clubs eingegangen, als er der erste Trainer wurde, der sich für fünf Saisons verpflichtete. Er war auch der Erste, für den die Bayern Geld ausgeben mussten (25 Millionen Euro an RB Leipzig). Dass er zu diesem Zeitpunkt von Bord geworfen wird, wirft Fragen auf. Immerhin sind die Münchner immer noch auf Kurs für ein Triple.“

„Le Figaro“: „Es wurde gemunkelt, dass er zu PSG zurückkehrt, um in der kommenden Saison Christophe Galtier zu ersetzen, aber letztlich wird Thomas Tuchel bei Bayern München neu anfangen. (...) Nagelsmann hatte bei den deutschen Champions keinen guten Ruf mehr. Die Führungsspitze warf ihm seine überraschenden taktischen Entscheidungen und ein nicht ausreichend stabiles Spielschema vor.“

Internationale Pressestimmen zum Nagelsmann-Aus beim FC Bayern: Niederlande

„Algemeen Dagblad“: „Trotz einiger schwächerer Ergebnisse stand die Clubführung bislang hinter dem jüngsten Trainer der Vereinsgeschichte. Doch nach der 1:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen war das Maß voll für die bayerische Spitzenmannschaft, die in diesem Kalenderjahr bereits zehn Punkte verloren hat“

„De Telegraaf“: Bayern München setzt Nagelsmann auf die Straße. ... Die Intervention ist insofern bemerkenswert, als die Bayern mit nur einem Punkt Rückstand auf Dortmund noch im Rennen um den elften Meistertitel in Folge sind, sowie im Viertelfinale der Champions League und im Viertelfinale des deutschen Pokals stehen.“

Internationale Pressestimmen zum Nagelsmann-Aus beim FC Bayern: Schweiz und Österreich

„Blick“: „Das Trainerbeben in München schlägt hohe Wellen. Trainer Nagelsmann wird überraschend entlassen. Das gescheiterte Langzeitprojekt könnte für die Bayern zur teuren Angelegenheit werden. (...) Wegen der Gefahr, den Bundesliga-Titel erstmals seit 2012 nicht zu holen, wird dieses nun abrupt abgebrochen. Thomas Tuchel soll die Saison retten - und könnte mit den Bayern keine zwei Monate nach seiner Anstellung Triple-Sieger werden. Was er muss, ist die Meisterschale in München behalten.“

„Kronen Zeitung“: „Während der FC Bayern München seine Entlassung plante, genoss Julian Nagelsmann einen Ski-Urlaub mit Herzdame Lena Wurzenberger im österreichischen Zillertal. Aus der Sicht der Bayern-Bosse war der Liebes-Trip offenbar ein falsches Signal. Ausgerechnet in der Länderspiel-Pause trennt sich der FC Bayern München von Julian Nagelsmann. Ein Paukenschlag!“

„heute“: „Während in München über den Nagelsmann-Rauswurf beraten wurde, weilte der Trainer selbst gerade auf Ski-Urlaub in Tirol, und wurde vom Verein über die Vorgänge gar nicht informiert.“ (akl/dpa)