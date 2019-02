Borussia Dortmund oder FC Bayern München? Das sagt Günter Netzer zum Titelkampf

Während des „Ball des Sports“ in Wiesbaden wurde Günter Netzer nach dem Meisterschaftsrennen befragt. Der Experte hat dazu auch eine klare Meinung.

Wiesbaden - Für den frühere Nationalspieler Günter Netzer ist der Titel in der Fußball-Bundesliga noch lange nicht vergeben. „Gar nichts ist entschieden“, sagte der 74-Jährige am Samstag beim 49. Ball des Sports in Wiesbaden. „Ich glaube, dass es bis zum Schluss sehr spannend bleibt. Die Bayern abzuschreiben, so dumm werden auch die Dortmunder nicht sein.“

Am 20. Spieltag vergrößerte sich der Abstand zwischen Spitzenreiter Borussia Dortmund und die auf den dritten Tabellenplatz zurückgefallenen Münchner auf sieben Punkte. Die Bayern verloren 1:3 bei Bayer Leverkusen, der BVB erreichte ein 1:1 bei Eintracht Frankfurt.

Auch die Bayern-Akteure und Verantwortlichen haben die Meisterschaft natürlich noch nicht abgeschrieben. Thomas Müller und Niko Kovac geben sich weiter kampfbetont. Kovac ging nach der Niederlage gegen Leverkusen sogar die Schiedsrichter an.

Günter Netzer wird in Hall of Fame aufgenommen

Mit knapp drei Jahren Verspätung hat die Fußball-Ikone seine Urkunde für die Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports abgeholt. Der 74-Jährige wurde am Samstagabend beim Ball des Sports in Wiesbaden ausgezeichnet. "Das liegt an mir", sagte der frühere Welt- und Europameister: Die Stiftung Deutsche Sporthilfe habe "verschiedene Termine vorgeschlagen, aber es hat nie funktioniert. Es war höchste Zeit, dass ich zusage."

Netzer war bereits im Mai 2016 in die Hall of Fame aufgenommen worden. Die Ruhmeshalle umfasst derzeit 113 Persönlichkeiten. Träger und vorschlagsberechtigt sind neben der Sporthilfe der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Verband Deutscher Sportjournalisten.

"Die Auszeichnung ist für mich von großer Bedeutung", sagte Netzer: "Diese Sportler haben zum Teil viel Größeres geleistet als ich, sie waren nicht so privilegiert. Der Fußball hat sich ja rasant entwickelt. Diese Sportlerinnen und Sportler haben für ihren Sport gelebt und unter größten Schwierigkeiten Opfer gebracht."

ank mit dpa/sid