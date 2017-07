Bayern-Star James und seine Daniela: Plötzlich geschieden!

Diese Meldung aus Kolumbien kommt unerwartet: Der neue FCB-Superstar James Rodríguez hat sich von seiner schönen Frau Daniela scheiden lassen - heimlich, still und leise.

Keine Frage, James Rodríguez durchlebt gerade spannende Tage: Vor zwei Wochen erst ist der kolumbianische Star beim FC Bayern angekommen - fast unmittelbar danach packte James seine Koffer und ging mit den neuen Kollegen auf Asienreise. Von einem An- und Zur-Ruhe-Kommen in München... keine Spur.

Womöglich kommt dem Star-Kicker aber genau dieser atemlose Lebensstil gerade entgegen. Denn James hat eine Scheidung zu verdauen, wie völlig überraschend am Donnerstag in Kolumbien bekannt wurde. Sechs Jahre waren er und seine Frau, die Volleyballspielerin Daniela Ospina, verheiratet. Nun ist die Ehe heimlich, still und leise zu Ende gegangen.

Daniela Ospina bestätigt die Trennung selbst

Zuerst hatte der Radiosender Caracol über eine bereits vollzogene Scheidung von Rodríguez und Ospina berichtet. Am Donnerstagabend bestätigte Ospina die Spekulationen dann höchstpersönlich auf Instagram. Der FC-Bayern-Star verzichtete hingegen zunächst auf eine Äußerung zum Thema.

Contigo ❤️ @jamesrodriguez10 Ein Beitrag geteilt von Dani Salomé (@daniela_ospina5) am 27. Jul 2017 um 8:49 Uhr

Immerhin: Die Mitteilung der 24-Jährigen scheint auf eine friedliche und respektvolle Scheidung hinzudeuten. Die Trennung erfolge „im Guten und im gegenseitigen Einvernehmen“, erklärte Daniela Ospina. Mit James verbinde sie weiterhin eine Freundschaft „voll Liebe und Respekt“. Rodríguez und Ospina haben eine gemeinsame Tochter, Salomé (4) - für sie wollen die Eltern weiterhin beide da sein.

War die Entfernung München-Kolumbien zu groß?

Der Grund für die Trennung ist übrigens ein Klassiker in der Welt der Stars. Laut Daniela Ospina sind die beruflichen Verpflichtungen beider Ex-Eheleute groß und der Weg von Kolumbien nach München weit. Beide hätten ihre eigenen beruflichen Herausforderungen: Rodríguez, die Nummer „10“ der kolumbianischen Fußball-Nationalmannschaft nach seinem Wechsel von Real Madrid bei Bayern München in Deutschland und Ospina mit ihrer Modelkarriere und einer Modemarke in Kolumbien.

Geklärt ist nun in jedem Fall die Frage, wieso James Rodríguez allein in München angekommen war. Die Fans des deutschen Rekordmeisters dürfen sich nun wahlweise darauf freuen, dass der Ballkünstler sich völlig unabgelenkt auf den Fußball konzentrieren kann - oder darauf hoffen, dass James in München nicht nur eine neue fußballerische Liebe zu finden hofft. Für seinen neuen Arbeitgeber hatte er jedenfalls diese Woche schon reichlich Lob übrig.

fn (mit dpa)