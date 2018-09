Javi Martinez macht sich Gedanken um Bayerns Transferstrategie - ihm fällt nur ein Superstar ein 

Der Qualität des Kaders des FC Bayern ist in der Bundesliga konkurrenzlos. Doch auf europäischer Ebene gibt es einige Vereine auf Augenhöhe. Javi Martinez macht sich Gedanken um mögliche Verstärkungen - und kommt nur auf einen Namen.

München - Es ist mittlerweile ein gern erzählter Witz: Wer nach Mai 2012 oder später geboren ist, kennt nur eine Mannschaft als Deutschen Meister - den FC Bayern. Sechs Mal in Serie räumten die Münchner den begehrtesten deutschen Titel auf Vereinsebene ab, die nationale Konkurrenz schaut regelmäßig spätestens ab Ostern mit dem Fernrohr in Richtung Tabellenspitze.

Der Kader des Rekordmeisters sucht in der Bundesliga seinesgleichen - der FC Bayern könnte damit vermutlich zwei Teams in Rennen schicken und die ersten beiden Plätze belegen. Im Sommer kam mit Leon Goretzka nur ein Neuzugang - ablösefrei. Dazu kehrten die ausgeliehenen Serge Gnabry und Renato Sanches zurück.

Martinez: Bayerns Transfer-Philosophie ist anders als die von PSG

Für die Bayern-Bosse ist es nicht einfach, prominente Verstärkung zu holen. Für große Qualität müssten Präsident Uli Hoeneß, Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic richtig Geld in die Hand nehmen, ein hoher zweistelliger oder gar ein dreistelliger Millionenbetrag wäre gefordert. Bislang weigern sich die Verantwortlichen, das irrwitzige Wettbieten um die besten Kicker mitzumachen, während andere wie Paris St. Germain, der FC Barcelona oder Manchester City mit Millionen nur so um sich werfen.

Bayerns Mittelfeldmann Javi Martinez hat sich auch Gedanken gemacht um den entfesselten Transfermarkt und die Rolle des Rekordmeisters. „Jeder Verein hat seine Philosophie. Die von Bayern ist eben unterschiedlich zu der von Paris Saint-Germain. Aber das heißt ja nicht, dass die eine besser ist als die andere", erklärt der Spanier im Champions-League-Sonderheft des kicker.

FC Bayern München: Sommer-Transfergerüchte 2018 und aktuelle News

Und obwohl für den deutschen Branchenprimus in den letzten Jahren in der Champions League immer spätestens im Halbfinale Schluss war, sieht Martinez den FC Bayern bestens aufgestellt im europäischen Vergleich: "Wenn man die Kader vergleicht mit den anderen großen Klubs, muss Bayern keinem Verein etwas neiden."

Der 30-Jährige glaubt nicht, dass spektakuläre und extrem teure Neuzugänge wirklich weiterhelfen würden. "Wen sollen wir denn holen? Wer ist denn wirklich besser als die, die wir haben?", fragt sich Martinez und gibt sich selbst die Antwort: "Keiner. Da gäbe es für mich allerhöchstens Messi, der in meinen Augen der beste Spieler aller Zeiten ist. Aber das ist natürlich unmöglich."

Bayern-Keeper Manuel Neuer hatte kürzlich verraten, dass er in der kommenden Saison höhere Investitionen in den Kader der Münchener erwartet. Ein Lionel Messi wird aber auch dann nicht in der Liste der Neuzugänge stehen.