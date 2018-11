Das Münchner Krisen-Motto nach dem 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf? Im Trüben fischen! Die gestrige Trainingseinheit an der Säbener Straße war symbolisch dafür.

München - Im dichten Nebel drehte die Start­elf vom Samstag ihre Auslauf-Runden, am Nebenplatz (blickdicht abgehängt) erhielten die Ersatzspieler nach wie vor Kommandos von Trainer Niko Kovac.

Auffällig: Thomas Müller suchte vor allem mit Jerome Boateng das Gespräch. Der Verteidiger erwischte gegen Düsseldorf einen schwachen Tag, war an mehreren Gegentoren mitschuldig. Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel watschte den Abwehrspieler am Sonntag dann auch noch mal bei Sky ab: „Da kann kein Trainer der Welt etwas für, wenn Boateng auf Abseits spielt, nur weil er zu bequem ist, hinterherzurennen. Da geht er zwei Schritte nach vorne und will dem Laufduell mit Lukebakio aus dem Weg gehen. Einem solchen Weltklasse-Spieler darf so etwas nicht passieren.“

Wo sieht Funkel die Schwächen der Münchner?

Überhaupt sieht Funkel die Schwächen der Münchner vor allem in der Defensive: „Dort sind sie sehr, sehr anfällig. Süle, Boateng oder auch Hummels haben an Grundschnelligkeit verloren.“ Sieht Kovac übrigens ähnlich: „Die Art und Weise, wie wir bei allen drei Gegentreffern verteidigt haben – so kann man in der Bundesliga nicht verteidigen, so darf man nicht verteidigen. Aber wenn man so verteidigt, dann ist es egal, ob ein Aufsteiger auf der anderen Seite ist oder ein Champions-League-Teilnehmer: Diese Fehler werden bestraft. Das ist heute das Fazit des Spiels.“

Die Stars selbst gingen mit sich hart ins Gericht. Kapitän Manuel Neuer nannte den Auftritt seiner Mannschaft unverzeihlich: „Wir haben aus unseren Fehlern nichts gelernt.“ Vize-Kapitän und Doppeltorschütze Müller spekuliert: „Vielleicht fehlt die hundertprozentige Schärfe bei der ganzen Mannschaft.“ Leon Goretzka kam sich vor „wie in einem schlechten Film. Das ist surreal.“

Robben warnt vor Schuldzuweisungen

Einer, der früher als Egoist auf dem Platz verschrien war, beschwört in Krisenzeiten den Zusammenhalt: Arjen Robben. Der Holländer warnt vor Schuldzuweisungen, die seien fatal: „Wenn du unten am Boden bist, musst du aufstehen und Stärke zeigen – als Mannschaft. Das ist die einzige Botschaft jetzt für uns: zusammenreißen.“

Gut für die Spieler: Schon am Dienstag haben sie in der Königsklasse gegen Lissabon (21 Uhr, Sky) die Möglichkeit, ein anderes Gesicht zu zeigen. Oder um es mit den Worten von Arjen Robben zu formulieren: „Am Dienstag zählt nur eines, da müssen wir gewinnen.“ Doch das fällt momentan schwer.

+ Düstere Stimmung am Sonntag an der Säbener Straße. © Christina Pahnke / sampics / sampics

Video: So sieht der neue FCB-Mannschaftsbus aus

Lesen Sie auch: Hoeneß tobt nach Last-Minute-Remis - das Wut-Interview zum Nachlesen

FC Bayern München: Fredi Bobic springt angezähltem Niko Kovac zur Seite

Bilder und Noten vom Bayern-Spiel gegen Düsseldorf - sechsmal die Note 5 Zur Fotostrecke

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

Werden Sie jetzt Fan unserer Facebook-Seite „FC Bayern News“!

Manuel Bonke