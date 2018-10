Nach Verletzung im Youth League Spiel: Bayern-Juwel Batista Meier fehlt länger

Schwerer Verlust für den FC Bayern: Toptalent Oliver Batista Meier fällt aus. Während 14 andere FCB-Spieler zur Nationalmannschaft reisen, muss der 17-Jährige pausieren.

Der U19-Nachwuchs des Deutschen Rekordmeisters FC Bayern muss vermutlich mehrere Wochen auf Toptalent Oliver Batista Meier verzichten. Der 17-Jährige zog sich beim 2:2-Unentschieden in der UEFA Youth League gegen Ajax Amsterdam bei einem Zweikampf am Mittelkreis einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk zu. Damit verpasst der Deutsch-Brasilianer den anstehenden Lehrgang der Deutschen U18-Nationalmannschaft. In der laufenden Saison kommt Batista Meier in wettbewerbsübergreifend elf Spielen für die U19 und U23 auf neun Torbeteiligungen (vier Tore, fünf Assists).

Im Gegensatz zu Batista Meier reist Außenverteidiger Louis Poznanski zum Lehrgang der U18-Junioren nach Krefeld. Dafür wurden zudem die Mittelfeldspieler Jonas Kehl, Jahn Herrmann und Angelo Stiller auf Abruf nominiert. Verteidiger Alexander Lungwitz ist bis zum 16.Oktober mit der Deutschen U19 im Trainingslager in Zypern. Genauso wie Abwehrchef und Kapitän Josip Stanisic, der sich nun scheinbar für den DFB und gegen den kroatischen Verband entschieden hat. Ryan Johansson wurde für die luxemburgische U21-Nationalmannschaft nominiert und trifft in der EM-Qualifikation auf Montenegro und Bulgarien. Stürmertalent Joshua Zirkzee spielt mit der niederländischen U18-Nationalmannschaft gegen Tschechien. Alex Timossi Andersson trifft mit der U18-Nationalmannschaft Schwedens zuerst auf England und dann wenige Tage später auf Tschechien.

Auch bei den Amateuren des FC Bayern München wurden mehrere Spieler in ihre Nationalmannschaften berufen. Christian Früchtl und Lars Lukas Mai reisen, wie die beiden U19-Talente Lungwitz und Stanisic, mit der Deutschen U19-Nationalmannschaft nach Zypern. Für die U20 wurde Offensivtalent Meritan Shabani nominiert, ebenso wie Paul Will. Verteidiger Jonathan Meier steht zudem auf Abruf bereit. Auch Mert Yilmaz wurde erneut zur Nationalmannschaft eingeladen. Er trifft mit der U21 der Türkei in der EM-Qualifikation auf Ungarn.

Bei den B-Junioren der Bayern reisen Kapitän Malik Tillman, Roman Reinelt und Torben Rhein zur Junioren-Nationalmannschaft. Tillman trifft mit der U17-Auswahl auf Dänemark, Reinelt und Rhein mit der U16 auf Belgien.

Text: Alexander Nikel