FC Bayern München: Kader in der Saison 2022/2023

Geschäftsstelle des FC Bayern München © IMAGO/Ulrich Wagner

Der deutsche Rekordmeister hat seinen Kader auf einigen Positionen erneuert und aufgewertet. Das Team des FC Bayern München in der Saison 2022/23.

München – Der Kader von Rekordmeister FC Bayern München wurde zuletzt durch die Verpflichtung von Mittelfeldmotor Ryan Jiro Gravenberch, vor allem aber von Liverpool-Star Sadio Mané aufgewertet. Einer der besten Angreifer der Welt wird im Team von Trainer Julian Nagelsmann die Rückennummer 17 tragen.

Ob auch Robert Lewandowski in der kommenden Saison für FC Bayern München auf Torejagd gehen wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt (Stand. 27.6.2022) nicht fest: Obwohl er am 29. August 2019 seinen Vertrag bis zum 30.6.2023 verlängert hatte, erklärte er im Mai 2022 seine langjährige und erfolgreiche Karriere bei FC Bayern München als beendet, da er unbedingt zu Spaniens Rekordmeister FC Barcelona wechseln will. Über die Höhe der Ablösesumme wird derzeit noch verhandelt.

FC Bayern München: Der Kader 2022/2023

Torhüter:

Manuel Neuer, Torwart, Deutschland, 27.03.1986

Sven Ulreich , Torwart, Deutschland, 03.08.1988

Abwehrspieler:

Alphonso Davies, Abwehr, Kanada, 02.11.2000

Lucas Hernández, Abwehr, Frankreich, 14.02.1996

Noussair Mazraoui , Abwehr, Marokko, 14.11.1997

Tanguy Nianzou Kouassi, Abwehr, Frankreich, 07.06.2002

Benjamin Pavard, Abwehr, Frankreich, 28.03.1996

Chris Richards, Abwehr, USA, 28.03.2000

Omar Richards, Abwehr, England, 15.02.1998

Bouna Sarr, Abwehr, Senegal, 31.01.1992

Josip Stanišić, Abwehr, Kroatien, 02.04.2000

Dayot Upamecano, Abwehr, Frankreich, 27.10.1998

Mittelfeldspieler:

Adrian Fein, Mittelfeld, Deutschland , 18.03.1999

Leon Goretzka, Mittelfeld, Deutschland, 06.02.1995

Ryan Gravenberch Mittelfeld, Niederlande, 15.06.2002

Joshua Kimmich, Mittelfeld, Deutschland, 08.02.1995

Jamal Musiala, Mittelfeld , Deutschland, 26.02.2003

Marcel Sabitzer, Mittelfeld, Österreich, 17.03.1994

Malik Tillman, Mittelfeld, Deutschland, 28.05.2002

Angriff:

Eric Maxim Choupo-Moting, Sturm, Kamerun, 23.03.1989

Kingsley Coman, Sturm, Frankreich, 13.06.1996

Serge Gnabry, Sturm, Deutschland, 14.07.1995

Robert Lewandowski, Sturm, Polen, 21.08.1988

Sadio Mané, Sturm, Senegal, 10.04.1992

Thomas Müller, Sturm, Deutschland, 13.09.1989

Leroy Sané, Sturm, Deutschland, 11.01.1996

Joshua Zirkzee, Sturm, Niederlande, 22.05.2001

Trainerstab:

Julian Nagelsmann, Trainer, Deutschland, 23.07.1987

Benjamin Glück, Co-Trainer, Deutschland, 28.04.1986

Dino Toppmöller, Co-Trainer, Deutschland, 23.11.1980

Xaver Zembrod, Co-Trainer, Deutschland, 28.07.1966

Holger Broich, Fitness-Trainer, Deutschland, 18.09.1974