Bye, bye Katar: FC Bayern verkündet Zusammenarbeit mit Discounter

Von: Florian Schimak

Das Katar-Sponsoring hat der FC Bayern bekanntlich beendet. Nun vollzieht der Rekordmeister in dieser Richtung quasi eine 180-Grad-Wende.

München – Für viele Fans war es eine frohe Botschaft: Der FC Bayern verlängert das Sponsoring mit Qatar Airways nicht.

In der vergangenen Woche erklärte der Rekordmeister, dass der auslaufende Vertrag nach fünf Jahren zum 30. Juni nicht verlängert wird. „Der FC Bayern München und Qatar Airways haben erfolgreich zusammengearbeitet und voneinander gelernt“, hieß es in der Vereinsmitteilung.

FC Bayern München Gründungsdatum: 27. Februar 1900 (123 Jahre) Präsident: Herbert Hainer Vorstandsvorsitzender: Jan-Christian Dreesen Trainer: Thomas Tuchel

Bye, bye Katar: FC Bayern bald mit Discounter auf dem Ärmel?

Nun stellt sich die Frage: Wer wirbt nun zukünftig auf dem Arm des FC Bayern? Bislang wurde dies noch nicht kommuniziert. Dennoch verkündeten die Münchner am Dienstag (4. Juli) eine neue Partnerschaft. Dabei gehen die Münchner ganz neue Wege und vollziehen quasi eine 180-Grad-Wende.

„Der FC Bayern und Unternehmen der Schwarz Gruppe haben eine Kooperation vereinbart“, heißt es in der offiziellen Vereinsmitteilung: „In den kommenden Jahren werden die Lidl-Eigenmarke Saskia Mineralwasser, PreZero sowie die IT-Produkte XM Cyber und STACKIT zu Partnern des deutschen Rekordmeisters.“

FC Bayern geht neue Wege im Sponsoring: Von Qatar Airways zu Umweltdienstleister

Von Katar zum Discounter? Wohl eher nicht. Das Mineralwasser der Lidl-Eigenmarke Saskia beliefert zukünftig lediglich die Allianz Arena. Auch PreZero, laut den Bayern „einer der führenden Umweltdienstleister in Europa“, steigt zwar nun noch tiefer beim Rekordmeister ein, auf den Ärmel kommt PreZero aber nicht. Bereits seit drei Jahren war das Unternehmen für die Entsorgung in der Arena zuständig, nun wird „die gesamte Abfallwirtschaft an den Standorten des FC Bayern“ übernommen.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Ziel dabei ist es, Wertstoffkreisläufe Schritt für Schritt zu schließen und somit Recyclingquoten zu verbessern.“ Andreas Jung zeigt sich begeistert über die künftigen Partnerschaften. „Wir freuen uns, dass die Unternehmen der Schwarz Gruppe PreZero, STACKIT und XM Cyber Partner des FC Bayern werden“, sagte der Marketingvorstand der Münchner: „Darüber hinaus sind wir glücklich über unsere neue Getränkekooperation mit Saskia Mineralwasser. Die Zusammenarbeit ist langfristig ausgerichtet, und in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung wird sie der Beginn eines gemeinsamen Weges werden.“

Wer wirbt auf dem Ärmer des FC Bayern? Frische Millionen für Kane-Transfer benötigt

Wie viel der FC Bayern bei der neuen Partnerschaft kassiert, wurde nicht mitgeteilt. Frisches Geld können die Bayern-Bosse aber gut gebrauchen, denn die erhoffte Verpflichtung von Wunschspieler Harry Kane gestaltet sich nicht ganz so einfach. Doch nun hat der Rekordmeister ein Transfer-Ass aus dem Ärmel gezogen.

Welches Werbe-Ass künftig den Bayern-Ärmel ziert, steht jedoch noch nicht fest … (smk)