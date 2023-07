FC Bayern München gegen Kawasaki Frontale: Testspiel live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München trifft in einem Testspiel auf Kawasaki Frontale. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Tokio – Das Testspiel des FC Bayern München gegen Kawasaki Frontale findet am Samstag, 29. Juli 2023, in Tokio statt. Anpfiff ist um 12.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

FC Bayern München gegen Kawasaki Frontale: Testspiel live im Free-TV?

Das Testspiel des FC Bayern München gegen Kawasaki Frontale am Samstag, 29. Juli 2023, wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

FC Bayern München gegen Kawasaki Frontale: Testspiel live im Stream von Bayern TV

Das Testspiel des FC Bayern München gegen Kawasaki Frontale wird live auf dem YouTube-Kanal des FC Bayern und auch auf FC Bayern-TV übertragen.

wird live auf dem YouTube-Kanal des FC Bayern und auch auf FC Bayern-TV übertragen. Der Countdown zum Spiel in Tokio startet am Samstag, 29. Juli 2023, um 11.55 Uhr.

FC Bayern München gegen Kawasaki Frontale: Testspiel live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Bayern München gegen Kawasaki Frontale wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Tokio startet am Samstag, 29. Juli 2023 , um 11.55 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 12:00 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

FC Bayern München gegen Kawasaki Frontale: Testspiel live im Stream bei DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Testspiel zwischen dem Bayern München und Kawasaki Frontale im Live-Stream übertragen.

wird das Testspiel zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Samstag, 29. Juli 2023, 11.45 Uhr mit den Vorberichten, um 12.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Nach dem Duell gegen Manchester City steht das nächste Testspiel der Asien-Reise auf dem Programm. Die 1:2-Niederlage gegen den englischen Top-Klub ist längst verdaut und der FC Bayern blickt nach vorne. „Okay, das Ergebnis können wir verkraften in dem Moment der Vorbereitung“, lautete Tuchels Fazit nach der Manchester-Partie. Im Nationalstadion von Tokio trifft der FCB am Samstag auf den viermaligen japanischen Meister Kawasaki Frontale.

Der japanische Klub befindet sich, anders als der FC Bayern, nicht in der Vorbereitung auf die neue Saison. Die Spielzeit läuft nämlich längst, denn die J-League beginnt bereits im Februar. In der laufenden Saison läuft Kawasaki Frontale seinen Erwartungen allerdings hinterher. Nach vier Meisterschaften in den vergangenen Jahren steht der Top-Klub mit 32 Zählern aus 21 absolvierten Partien aktuell auf dem siebten Tabellenrang.

Der FC Bayern München trifft in einem Testspiel auf Kawasaki Frontale. © IMAGO

Gegen Kawasaki Frontale wird wohl auch der 50 Millionen Euro teure Zugang Minjae Kim sein Debüt im Bayern-Trikot feiern. Das Man-City-Spiel kam laut Tuchel „noch zu früh“. Nach der Partie gegen den ansässigen Klub wartet noch Jürgen Klopp mit seinem FC Liverpool auf den FC Bayern im letzten Testspiel, bevor es zurück nach Deutschland geht. (smr)