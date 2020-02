Coman vollzieht Berater-Wechsel - die hat sich auf ganz bestimmte Liga spezialisiert

Kingsley Coman hat sich für einen Wechsel entschieden. Der Franzose verlässt aber nicht den FC Bayern, sondern seinen Berater. Nun vertritt ihn eine britische Agentur.

Bereits im vergangenen Jahr hat Jerome Boateng seinen Berater gewechselt.

seinen gewechselt. Nun zieht mit Kingsley Coman ein anderer Profi des FC Bayern nach.

ein anderer Profi des nach. Der Franzose lässt sich von einer britischen Agentur beraten.

München - Nächster Berater-Wechsel eines Bayern-Stars: Nachdem sich Jerome Boateng bereits Ende 2019 von seinem langjährigen Berater Christian Nerlinger trennte und fortan von der Agentur Lian Sports betreut wird, hat sich nun auch Flügelflitzer Kingsley Coman zu diesem Schritt entschieden.

Der Franzose kehrt seiner bisherigen Agentur Together For You den Rücken und schließt sich Colossal Sports Management aus Großbritannien an. Dort stehen unter anderem auch die Premier-League-Stars Raheem Sterling (Manchester City) und Alex Oxlade-Chamberlain (FC Liverpool) unter Vertrag.

Coman wechselt Berater: Franzose wird bei Colossal Sports Management begrüßt

Die Hintergründe von Comans Berater-Wechsel sind bislang unbekannt. „Wir freuen uns, die Aufnahme eines Weltklasse-Fußballtalents in der Colossal-Familie bekannt geben zu können. Kingsley Coman ist ein Spieler, der keiner Vorstellung bedarf und wir freuen uns sehr darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten“, wird bisher lediglich Eigentümer und Aidy Ward auf der Homepage des Unternehmens zitiert.

