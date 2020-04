FC Bayern: Auto-Eklat um Mittelfeld-Star - Er muss zum Rapport bei den Bossen

Ärger beim FC Bayern: Weil ein Star daneben gegriffen hat, musste er zum Rapport bei den Bossen. Auch seine Erklärung ist durchgesickert.

München - Während die Coronavirus-Pandemie* den Profifußball lahmlegt, sorgen die Spieler des FC Bayern München* auch mit Auto-Geschichten für Wirbel. Kurz nach dem Crash von Jerome Boateng* auf der A9 ist es nun Kingsley Coman, der für den nächsten Zoff mit seinem Arbeitgeber sorgt. Diesmal geht es jedoch nicht um einen unerlaubten Ausflug wie im Falle seines Teamkollegen, sondern die Wahl des fahrbaren Untersatzes:

Kingsley Coman düst mit McLaren zum FC-Bayern-Training

Statt mit seinem von Klubsponsor Audi gestellten Dienstwagen kam der Franzose mit einem Luxussportler der Marke McLaren zu einer Trainingseinheit an die Säbener Straße. Wie die Bild schildert, sei der Flügelstürmer anschließend mit seinem britischen Flitzer (Modell 570S) zurück an den Starnberger See gefahren, wo Coman sein Domizil hat. Auch mit dem Vorgänger-Modell sorgte er für Schlagzeilen.

Brisanz hat der Vorfall aus gleich zwei Gründen: Zum einen wurde das Verhältnis zwischen Bayern München und Audi in den vergangenen Jahren auf eine harte Probe gestellt: Rivale BMW sägte am Stuhl des langjährigen FCB-Autosponsors und wollte die Ingolstädter ablösen. Letztlich platzte der Mega-Deal jedoch - obwohl man auch beim FC Bayern gewillt war, umzusteigen.

Dann ist da noch die Sache, dass Coman kein Einzelfall ist: Wie die Bild ausführt, seien alleine im Jahr 2020 mit Niklas Süle (Ferrari) und Philippe Coutinho (Mercedes) zwei weitere Münchner dabei erwischt worden, mit privaten Gefährten zum Trainingsgelände gefahren zu sein.

FC-Bayern-Dienstwagen: Das sagt Coman zum Fehlgriff bei der Fahrzeugwahl

Dabei ging den drei jüngsten Vorkommnissen angeblich eine klare Ansage von Sportchef Hasan Salihamidzic im Januar voraus, dass weitere Vergehen in diese Richtung mit einer Geldstrafe (50.000 Euro) belegt werden. Erlaubt seien beim Rekordmeister* demnach lediglich Fahrzeuge aus dem Hause der Volkswagen-Gruppe (dazu gehört auch Audi).

Kingsley Coman musste bereits zum Rapport bei der Vereinsführung antreten und entschuldigte sich beim FCB* für die falsche Auto-Wahl. Den Grund lieferte der 23-Jährige gleich mit: Der Außenspiegel seines Dienst-Audi sei beschädigt gewesen, darum habe er sich für den pfeilschnellen Zweitwagen entschieden. Und: Als Geste der Wiedergutmachung möchte der Nationalspieler in das Audi-Werk Ingolstadt fahren, Autogramme verteilen und „Aufmerksamkeiten“.

