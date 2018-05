Verkaufen oder Tribüne? So könnte es mit Lewandowski beim FC Bayern weitergehen

Robert Lewandowski will den FC Bayern München verlassen und bittet um Freigabe. Der Verein will ihn halten. So könnte es mit Lewandowski jetzt weitergehen.

Robert Lewandowski will FC Bayern München verlassen: Halten oder verkaufen?

Update vom 31. Mai 15.44 Uhr: Die Posse um einen möglichen Abgang von Robert Lewandowski beim FC Bayern München ist um eine Wendung reicher. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, war die Aussage des Beraters Pini Zahavi, wonach Lewandowski „eine Veränderung und eine neue Herausforderung in seiner Karriere“ brauche, gar nicht mit dem polnischen Torjäger abgestimmt. Lewandowski sei über die Aussagen seines Agenten nicht informiert gewesen, schreibt die SZ.

Überhaupt sei der Wechselwunsch des Angreifers gar nicht so akut, wie es die Statements Zahavis vermuten lassen. „Lewandowski weiß, was er am FC Bayern hat“, heißt es in dem Bericht. Der heimliche Traum des Torschützenkönigs sei nach wie vor ein Wechsel zu Real Madrid. Gleichwohl wisse Lewandowski, dass ein solcher Transfer derzeit nicht realisierbar ist. Klingt alles so, als in der Causa Lewandowski noch nicht das letzte Wort gesprochen.

Update vom 31. Mai, 9.18 Uhr: Robert Lewandowski will den FC Bayern München verlassen - die Vereins-Bosse haben ihn für unverkäuflich erklärt. Deutlicher kann ein Interessenkonflikt nicht sein. Lewandowskis Berater hat die Bayern-Bosse um Freigabe gebeten. Aber die Vereinsführung hat sich bislang nicht öffentlich zu der Angelegenheit geäußert. Wie kann es nun weitergehen? In der Causa Lewandowski gehen die Meinungen der Journalisten auseinander.

„Ich persönlich würde Lewandowski ja verkaufen, falls ein Angebot von mindestens 100 Millionen Euro kommen sollte“, meint Bild-Sportchef Matthias Brügelmann. „In der Champions League ist er unter den Erwartungen geblieben. Ein Umbruch-Signal würde dem Verein guttun. Sind doch Meisterschaft und Euro-Aus gegen spanische Klubs zur Gewohnheit geworden.“

Dennoch vermutet Brügelmann: Lewandowski muss beim FC Bayern bleiben. Der Grund: „Falls Rummenigge und Hoeneß zu ihrem NEIN stehen, wäre das eine klare Botschaft an all die Berater und Stars, die sich aus Verträgen mitunter wenig machen.“ Hoeneß habe ja gesagt: „Wir werden der Fußballwelt beweisen, dass der Verein immer noch der Stärkere ist.“ An diesen Worten werde der Bayern-Präsident nun gemessen. „Dazu gehört auch, einen möglicherweise lustlosen Lewandowski im Zweifel auf der Tribüne versauern zu lassen.“

Anders sieht es Sportreporter Alexander Haubrichs vom Kölner Express. Er meint: Die Bayern haben wohl keine andere Wahl, als den wechselwilligen Stürmer ziehen zu lassen. „Einen lustlosen Starstürmer durchzuschleppen können sich nicht mal die unendlichen Bayern erlauben. Für die Stars der Branche sind die Klubs mittlerweile nur noch Bälle, die man nach Belieben gegeneinander ausspielen kann.“

Auch Sky-Reporter Uli Köhler meint: Der FC Bayern sollte Lewandowski verkaufen. „Jetzt will er weg, und die Bayern sollten ihn ziehen lassen. Natürlich nur, wenn der Preis stimmt.“ So richtig habe der Stürmer sich ohnehin nie mit dem Verein identifiziert. „Den FC Bayern hat er nie im Herzen getragen. Es fehlt ihm an Empathie, darum war er nie ein Liebling der Fans.“ Für Köhler steht fest: „Uli Hoeneß will die große Bayern-Familie. Da hat Robert Lewandowski sowieso nie hineingepasst.“

Danial Montazeri von Spiegel Online meint: Ein Wechsel von Robert Lewandowski wäre das Beste, was dem FC Bayern passieren kann. Er sei nicht der Stürmer, der den Verein weiterbringen könne. „Lewandowskis Qualitäten sind unbestritten. Nur ist er eben kein Angreifer, der dem FC Bayern den Champions-League-Sieg garantiert. Er gehört nicht zur absoluten Weltspitze auf seiner Position. Stürmer dieser Kategorie kosten mehr als 200 Millionen Euro.“

Möglicherweise wolle Uli Hoeneß mit seinem Wechselverbot nur mehr Geld im Falle eines Transfers herausholen. „Wer weiß, vielleicht taktiert Hoeneß nur, wenn er sagt, Lewandowski dürfe nicht wechseln. Vielleicht soll allein sein Preis in die Höhe getrieben werden. Das ist zwar nicht die einzige Deutung. Aus Bayern-Sicht wäre es aber wohl die beste.“

Bericht: Robert Lewandowski sprach schon im Januar von Wechsel

Update von 14:40 Uhr: Bei den Abwanderungsgedanken Robert Lewandowskis soll es sich keinesfalls um eine Kurzschlussreaktion handeln - etwa wegen des verpassten Champions-League-Finales. Laut Bild informierte der Stürmer Familie und Freunde schon im Januar über seinen Wechselwunsch. Sein großes Ziel soll nach wie vor der Triumph in der Champions League sein.

Update von 10:50 Uhr: Vom FC Bayern ist zunächst keine Reaktion auf die Aussagen des Beraters von Robert Lewandowski zu bekommen. Der Rekordmeister gibt zu der Thematik auf Anfrage zunächst keinen Kommentar ab.

München - "Er wird auch in der nächsten Saison bei Bayern München spielen." Das sagte noch vor wenigen Wochen Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zu den Gerüchten um einen Transfer von Robert Lewandowski (29). Ein klares Machtwort!

Doch jetzt gibt es erneut Wirbel. Denn: Der Topstürmer des FC Bayern München will weg! Das berichtet die „SportBild“.

Berater bittet Bayern um Freigabe für Robert Lewandowski

Lewandowskis neuer Berater Pini Zahavi (75), der schon für den 222-Millionen-Transfer von Neymar zu Paris St. Germain verantwortlich war, soll demnach beim Rekordmeister offiziell um die Freigabe des Polen gebeten haben. Der 75-jährige Israeli will anscheinend mit aller Macht einen Transfer seines Klienten durchdrücken.

"Robert fühlt, dass er eine Veränderung und eine neue Herausforderung in seiner Karriere braucht“, erklärt Zahavi der „Sport Bild". „Die Verantwortlichen des FC Bayern wissen darüber Bescheid.“ Deutliche Worte, die bei den Bayern-Bossen wohl nicht gerne gehört werden.

Zahavi liefert auch eine Begründung: „Roberts Beweggründe sind nicht Geld oder ein bestimmter Klub, denn fast alle Top-Klubs hätten gerne den besten Stürmer der Welt in ihren Reihen.“

Top-Klubs an Robert Lewandowski interessiert

Unter anderem sollen Manchester United, der FC Chelsea und Paris St. Germain am Polen interessiert sein. Sein Marktwert soll bei 90 Millionen Euro liegen. Real Madrid, das lange am 29-Jährigen interessiert gewesen sein soll, hat angeblich mittlerweile Abstand von einem Transfer genommen.

Lewandowskis Vertrag bei den Bayern läuft bis 2021. Der Vertrag mit Berater Zahavi bis zum 31. August. Das ist auch der letzte Tag der Transferperiode. Möglicherweise auch der letzte Tag von Lewandowski im Bayern-Trikot.

