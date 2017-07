Kommentar: Diese Reise steckt Bayern locker weg

Hitze, Testspiele und PR-Termine: War die Asien-Reise für die FC-Spieler zu anstrengend? Unser Bayern-Reporter kommentiert.

Drückende Hitze, Test-Marathon und Marketing-Verpflichtungen: Keine Frage, der Asien-Trip hat den Bayern-Stars körperlich alles abverlangt. Klar ist auch, dass alle FCB-Spieler froh waren, dass die Audi Summer Tour nach zwölf Tagen ein Ende hatte. Aber: Haben die Münchner dadurch ihre Saison gefährdet? Sicher nicht! Bis zum Bundesliga-Start dauert es noch drei Wochen, und wir reden hier von Leistungssportlern auf der Höhe ihrer körperlichen Schaffenskraft. Darum ist auch Bayern-Patron Uli Hoeneß entspannt: „Ich kann mich entsinnen, dass ich in meinem Leben fast nie länger als drei Wochen Vorbereitungszeit hatte. Insofern bin ich überhaupt nicht nervös.“ In Asien ließ Carlo Ancelotti im Schnitt zweimal täglich trainieren, mehr Einheiten hätten sie auch in Österreich oder am Gardasee nicht absolviert. Außerdem: Die Verpflichtungen von Corentin Tolisso und James Rodriguez haben den Bayern-Kader noch einmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Das war in Shanghai, Shenzhen und Singapur deutlich zu erkennen. Mit dieser Qualität ist gegen den deutschen Rekordmeister in der Liga auch heuer kein Kraut gewachsen.

Interessant wird es für die Roten ohnehin erst im Frühjahr 2018, wenn die K.o.-Spiele in der Champions League anstehen. Bis dahin sind die Asien-Strapazen mindestens so weit entfernt wie der Münchner Olympiaturm vom Shanghai-Tower. Diese Reise steckt Bayern locker weg!