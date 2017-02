Rutscht der FC Bayern jetzt in die Krise?

München - Jetzt stimmt selbst das Ergebnis nicht mehr. In Freiburg und Bremen gewann der FC Bayern trotz mäßigen Leistungen noch, gegen den FC Schalke langte der Minimalaufwand den Münchnern nicht zum Sieg.

1:1 hieß es am Ende, weil die Roten nach dem frühen Führungstreffer durch Robert Lewandowski (9.) vieles vermissen ließen. „Wir hätten uns gewünscht, dass wir spielerisch schon weiter sind“, meinte Manuel Neuer nach dem enttäuschenden Remis gegen seinen Ex-Verein. Auch im dritten Spiel nach der Winterpause war bei den Bayern keine Steigerung zu erkennen – im Gegenteil: Bei besserer Chancenverwertung wären für die Schalker sogar drei Punkte drin gewesen. „Wir hätten hier gewinnen können“, sagte Holger Badstuber, der nach seiner Leihe in den Ruhrpott erstmals gegen seinen FC Bayern auflief. Bei den Roten läuft es einfach nicht rund. „Im Moment hakt es noch“, gab Philipp Lahm zu. „Wir hatten vor zwei Wochen in Freiburg Probleme, letzte Woche in Bremen und jetzt gegen Schalke. Das müssen wir analysieren und verbessern.“ Ähnlich klangen Lahms Worte und die seiner Mitspieler schon vergangene Woche. Auch Carlo Ancelotti hatte keine plausible Erklärung für den Auftritt seiner Mannschaft. Ratlosigkeit beim Rekordmeister – rutschen die Bayern in die Krise?

Der Kapitän richtete nach dem schwachen Auftritt deutliche Worte an seine Mitspieler: „Die Mannschaft muss sich bewusst sein, dass man die nächsten Wochen so nicht agieren kann. Sonst sind wir ganz schnell in mehreren Wettbewerben auf einmal raus." Wie schnell sich die Münchner aus ihrem spielerischen Tief herausarbeiten, „wird man sehen".

Die Hoffnung auf eine Blitz-Besserung gegen den VfL ist zumindest beim Kapitän begrenzt. „Es wird nicht so sein, dass man einen Hebel betätigt und dann bis zum Saisonende super spielt“, so Lahm, der gegen Schalke nach seiner Einwechslung sein 500. Pflichtspiel für den FCB bestritt. „Das freut mich für Philipp. Es ist grandios, was er für den deutschen Fußball und den FC Bayern geleistet hat“, adelte Neuer seinen Vorgänger als Kapitän in der Nationalmannschaft. Dass diese Tatsache am Samstag allerdings in den Hintergrund geriet, hatte auch der Welttorhüter mitzuverantworten. Beim Ausgleich durch Naldo sah Neuer nicht glücklich aus, als der Freistoß des Brasilianers unter seinen Armen ins Netz flog (13.). „Es war ein Aufsetzer, der nicht wirklich hoch gesprungen ist. Ich habe ihn höher erwartet und normalerweise kickt der Ball so ein bisschen hoch. Das hat er dieses Mal nicht getan“, erklärte der 30-Jährige den Gegentreffer aus seiner Sicht.

Am Dienstag müssen sich die Münchner steigern, wenn sie weiter in allen drei Wettbewerben mitmischen wollen. „Man darf nicht davon ausgehen, dass man so weitermachen kann. Man muss sich Gedanken machen, wie wir hier Fußball spielen“, richtete Neuer klare Worte an seine Kollegen und appellierte vor dem K.o.-Duell mit dem VfL an ihre Einstellung. „Wir nehmen uns natürlich einen Sieg vor. Aber wir müssen hart dafür arbeiten, dass wir eine Runde weiterkommen.“ Gegen die Wölfe brauchen die Bayern wieder mehr Biss – das fordert auch Ancelotti. „Es ist keine Frage der Qualität, sondern der Opferbereitschaft“, sagte der Coach nach dem Unentschieden gegen Schalke. „Aktuell ist es noch nicht dramatisch, wir haben aus drei Spielen sieben Punkte geholt“, betont Lahm zwar. Dass ein Aus gegen Wolfsburg die Lage allerdings dramatisch verändern kann, weiß der Kapitän nach mehr als einem Jahrzehnt beim FC Bayern wie kein Zweiter…

