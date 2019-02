Live-Ticker: Kovac-PK vor Gladbach - das Thema Rafinha „ist vom Tisch“

Am Samstag tritt der FC Bayern München zum Topspiel bei Borussia Mönchengladbach an. Was Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz sagt - alle Infos im Live-Ticker.

Der FC Bayern München muss am Samstag um 18.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach ran.

Das Hinspiel verloren die Münchner in der Allianz Arena mit 0:3.

Wen stellt Niko Kovac auf? Die Pressekonferenz beginnt um 13.30 Uhr.

13.40 Was hat sich zum 0:3 in der Hinrunde gegen Gladbach verändert? „Jedes Team hat in der Saison Phasen, in denen es nicht so gut läuft. Jetzt haben wir eine gute Phase - und Gladbach eine schlechte.“

13.39 Wie Kovac die Unzufriedenen wieder an Bord geholt habe? „Mit Erfolgen.“

13.38 „Gibt immer wieder Unzufriedene. Aber ich wehre mich dagegen, dass aus zwei oder dreien eine ganze Mannschaft gemacht wird.“

13.37 KLeines Wortgefecht auf Nachfrage eines Journalisten, dass kürzlich gesagt worden sei, dass Teile der Mannschaft gegen den Trainer waren. Kovac: „Hat er das gesagt?!“ Er könne sich nicht erinnern. Später: „Da wird versucht, aus einer Minderheit eine Mehrheit zu machen. Das war nicht so.“

13.36 Nachfrage zu Robben: Kovac kann nicht sagen, wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. „Müssen täglich schauen, wie er sich entwickelt.“

13.34 Nachfrage zu Rafinha und dessen Trainer-Kritik. Kovac: „Niemand darf sich über den Verein stellen und sich so kritisch über den Trainer äußern. Das gilt für alle anderen auch. In der Emotion sagt man Dinge, die man am nächsten Tag bereut. Wir haben uns ausgesprochen. Hat sich bei mir vor der Mannschaft für seine Aussagen entschuldigt. Damit ist das Thema vom Tisch.“

13.34 Nachfrage zu Goretzka und Alaba: Unklar, ob die beiden auflaufen können. „Kann sein, dass wir es morgen noch schaffen.“

13.33 Ribery fällt wegen Magen-Darm-definitiv aus.

13.33 Coman und Robben seien klar. Alaba mit einer Sehnenreizung.

13.32 Kovac hat seine schlauen Zettel vergessen, fängt ja gut an. Hummels hat heute mittrainiert. Neuer nicht.

13.32 Los geht‘s!

13.28 Gleich beginnt die Pressekonferenz des FC Bayern München vor dem Schlagerspiel bei Borussia Mönchengladbach. Wir tickern die PK natürlich wieder live für Sie.

München - Richtungsweisende Begegnung für den FC Bayern München! Der deutsche Rekordmeister tritt am Samstag zum Topspiel (Anpfiff 18.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach an. Der Tabellendritte empfängt den Zweiten, während Primus Borussia Dortmund beim FC Augsburg ran muss. Patzt der BVB bei einem Sieg der Bayern, ziehen die Roten mit dem schwarz-gelben Rivalen gleich.

Die Pressekonferenz zum Spiel gegen Borussia Mönchengladbach beginnt am heutigen Donnerstag um 13.30 Uhr. Einige Fragen stehen im Raum, darunter bestimmt auch welche über Thomas Müller. Der 29-Jährige sitzt unter Trainer Niko Kovac (47) aktuell nur auf der Bank. Gut möglich, dass auf der Pressekonferenz über einen Einsatz des Weltmeisters gesprochen wird. Alle Infos in unserem Live-Ticker ab 13.30 Uhr!

Matthias Hoffmann