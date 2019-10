Kurioser Brazzo-Auftritt nach Fast-Aus in Bochum - FCB-Sportdirektor spricht von „Top-Abend“

Der FC Bayern hat sich in einem knappen DFB-Pokal-Spiel gegen den VfL Bochum durchgesetzt. Nach der Zitterpartie äußerten sich die Akteure kritisch zum Spiel. Die Stimmen zum Spiel.

Bochum - Der FC Bayern hat den Sieg gegen den VfL Bochum erst spät eintüten können. Lange Zeit lief man einem Rückstand gegen den Zweitligisten hinterher, erst Gnabry und Thomas Müller konnten den deutschen Rekordmeister jenseits der 80. Minute erlösen. Den genauen Spielverlauf kann im Live-Ticker nachgelesen werden.

Dem Spielverlauf entsprechend, zeigte sich auch Trainer Niko Kovac an den Presse-Mikrofonen kritisch der Leistung seiner Mannschaft gegenüber. Der Trainer war schon während der Partie im Netz angefeindet worden. Besonders die vielen Fehlpässe seiner Spieler ärgerten ihn. So wünschte er sich während der Partie unter anderem mehr Fokus von seinen Spielern, die sich ebenfalls kritisch äußerten. Viel Kritik geht übrigens auch von den Noten für die Bayern-Stars aus.

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern) über ...

... die Leistung des Teams: „Top-Abend. Top. Wir haben die Mannschaft hergespielt. Das war... Gut. Ohne Ironie geht es heute nicht. Das heute Abend kann man nicht analysieren. Werden wir auch nicht. Abhaken! Wir sind froh, dass wir wieder nach München fahren.“

... eine notwendige Analyse zum Spiel: „„Komm. Bitte. Wir haben ein Riesen-Spiel gemacht! 10 Minuten waren gut. Damit muss es erledigt sein. Jetzt konzentrieren wir uns auf Frankfurt.“

Serge Gnabry (FC Bayern) über ...

... die schwache Leistung: „Heute ist es egal, wir sind weiter. Wir sind offensiv heute gar nicht durchgekommen, Bochum hat alles gegeben und verteidigte mit allem, was sie hatten.“

Thomas Müller (FC Bayern) über ...

... sein Siegtor: „Ein Siegtor zu erzielen in einem K.o.-Spiel vor so einer Kulisse ist immer schön. Mit dem Großen und Ganzen können wir natürlich nicht zufrieden sein. Uns ist eine Last von den Schultern gefallen. Das setzt Glücksgefühle frei.“

Niko Kovac (Trainer FC Bayern) über ...

... den Münchner Fehlstart: „Wir haben nach 40 Sekunden eine riesige Chance für den VfL. Das hat etwas mit der Einstellung zu tun, wir müssen schnell fokussiert und konzentriert in das Spiel reinkommen.“

... die vielen Fehlpässe der Bayern: „Es waren heute zu viele, die zu viele Fehlpässe gespielt haben. Das darf nicht passieren. So kannst du den Gegner nicht unter Druck setzen. Wir haben 60, 70 Minuten sehr viel falsch gemacht, in der ersten Halbzeit war es ein Fehlpassfestival von uns“

... seine Rückkehr nach Frankfurt in der Bundesliga: „Das wird ein heißes Spiel. Die haben die besten Fans der Liga, das hat man in den letzten Jahren gesehen.

Leon Goretzka (FC Bayern) über ...

... die Aussprache in der Halbzeit: „Wir brauchen Leichtigkeit und den Spaß am Spiel. Ich habe auch versucht, dass in der Kabine anzusprechen, dass man da rausgeht und Spaß hat. Ist aber nicht dagewesen“

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum) über ...

... über die Leistung seiner Mannschaft: „Mir war eine Reaktion wichtig, weil wir als Mannschaft vorher viel auf die Mütze gekriegt haben. Da wurde schon spekuliert, ob wir zweistellig verlieren. Die Reaktion der Mannschaft war überragend. Wir haben heute alles abgerufen. Dass Bayern eine super Qualität hat, das hat man gesehen, als bei uns am Ende die Körner ausgingen.“

… über die Rote Karte gegen Youngster Armel Bella-Kotchap: „Wir wissen, was für Qualitäten er hat. Manchmal muss man als Trainer mutig sein. Egal, welcher Stürmer da kommt. Das hat er gut gemacht, ist natürlich ein bisschen schade mit dem Platzverweis. Aber er wird daraus lernen.“

