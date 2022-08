Sané-Explosion gegen Bochum: Nagelsmann lobt seine „talentfreien Aktionen“

Von: Philipp Kessler, Manuel Bonke

Leroy Sané hat seine Chance in der Startelf beim FC Bayern genutzt. Sein Motto: Erst die Leistung bestätigen, dann den Mund aufmachen.

München – Direkt nach dem Spiel ging es für Leroy Sané (26) in den Katakomben des Ruhrstadions zur Dopingkontrolle. Mit Blick auf seine Top-Leistung in Bochum könnte man meinen, er hätte zum Zaubertrank gegriffen. Freilich war dem nicht so. Aber im Vergleich zur Rückrunde der Vorsaison, spielte er beim 7:0 für den FC Bayern am Sonntag wie ausgewechselt: extrem dynamisch, auch defensiv engagiert und stets gefährlich. Für den ersten Bayern-Torschützen des Abends gab es dafür die tz-Note 1.

FC Bayern: Leroy Sané zaubert in Bochum – Kimmich hat es kommen sehen

„Er hat ein sensationelles Spiel gemacht“, befand auch Joshua Kimmich (27). „Das hat sich im Training schon abgezeichnet. Die letzten ein, zwei Wochen hat er wirklich sehr auffällig, sehr gut trainiert – vor allem die letzten zwei Tage. Dass er das dann so auf den Platz bringt, ist schon bemerkenswert.“

In der Vergangenheit wurde Sané immer wieder für seine lasch wirkende Körpersprache kritisiert, teilweise sogar von den eigenen Fans ausgepfiffen, wie tz.de berichtet. Nach einer überragenden Hinrunde gab es im für den FC Bayern München durchwachsenen Frühjahr 2022 auch beim Offensiv-Star ein Leistungstief. In den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison fand sich Sané auf der Ersatzbank wieder.

„Es gab wieder ein bisschen Kritik, auch weil er nicht gespielt hat. Es ist auch nicht immer so einfach für einen Spieler, damit umzugehen“, so Kimmich. „Man merkt, dass er da mental stabil ist.“



Leroy Sané wusste in der Bayern-Startelf gegen Bochum zu überzeugen. © Maik Hölter/TEAM2sportphoto/Imago

FC Bayern: Nagelsmann erklärt Sanés Leistungsexplosion

Gegen Bochum rutschte Sané womöglich auch aufgrund des kurzfristigen Ausfalls von Jamal Musiala (19/Zerrung im Hüftbereich) in die Startelf zurück – und überzeugte sofort. Kimmich: „Er hat sich mit einer überragenden Leistung belohnt.“ Auch Trainer Julian Nagelsmann (35) war ob der Darbietung begeistert. „Er hat gut gespielt, auch gut gearbeitet. So hat er sich nach dem Köln-Spiel letzte Saison auch aus seiner Leistungskrise befreit, dass er talentfreie Aktionen hatte, wo er hinterhersprintet und sich den Ball holt. Das hat er dieses Mal auch gemacht“, lobte der Chefcoach der Münchner zufrieden.

Sané sei ein herausragender Spieler, der durch seine Art auch polarisiere. „Aber man kann es recht kurz machen“, betonte Nagelsmann und erklärte: „Wenn er 100 Prozent Bock hat, ist er einer der besten Spieler in Europa. Er hat alle Fähigkeiten: Er ist schnell, hat einen guten Schuss, kann super dribbeln. Er hat ein super Gespür, auch für den finalen Ball.“



FC Bayern: Sané profitiert von Lewandowski-Abgang und neuer Position

Auch das neue flexible Angriffsspiel der Bayern ohne klassischen Mittelstürmer kommt Sané zugute. In Bochum agierte der Nationalspieler hauptsächlich auf der linken Offensivseite. In der Rückrunde der Vorsaison wurde er öfter auf dem von ihm ungeliebten rechten Flügel eingesetzt. Gegen den VfL wirbelte dort Kingsley Coman (26).

Und was sagt Sané eigentlich selbst zu seinem Sahne-Tag? Nach der Dopingkontrolle teilte mit, er wolle „noch nicht“ sprechen. Sein Motto: Erst die Leistung bestätigen, dann den Mund aufmachen. Philipp Kessler, Manuel Bonke