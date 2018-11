Nach BVB-Pleite: Sechs Spieler mussten wohl richtig leiden - hat Kovac es übertrieben?

Sportlich läuft es nicht bei den Bayern - womöglich ein Grund mehr für Niko Kovac, die Zügel im Training straffer anzuziehen. Doch hat er es diesmal übertrieben?

München - Platz 5, Pleite beim Tabellenführer in Dortmund, zurück in der (Ergebnis-)Krise - die Stimmung bei den Bayern war nach dem vergangenen Wochenende im Keller. Trainer Niko Kovac musste während der Woche vor den Länderspielen zudem mit einem Rumpfkader trainieren, der nur sechs Spieler umfasste. Dafür ließ er genau diese sechs aber leiden!

Wie die Bild erfuhr, waren die drei Einheiten für die Spieler so anstrengend, dass die Blutwerte von einigen der Kicker am Freitag alarmierende Werte angenommen hatten. Deshalb folgte dann ein regeneratives Training am Freitag, gefolgt von einem freien Wochenende und Montag.

Lesen Sie auch: Bobic redet die Bayern klein: „Nimbus der Unbesiegbarkeit ist weg“

FC Bayern München: Sechs Profis müssen richtig leiden

Die sechs Leidenden waren Ersatzkeeper Sven Ulreich, Franck Ribéry, Jerome Boateng, Javi Martinez, Rafinha und Sandro Wagner. Alle anderen waren verletzt oder auf Länderspielreise.

Für Martinez gab es von Kovac während der Einheiten einen Rüffel: Als der Spanier bei einer Torschuss-Übung nicht schnell genug zurück lief, schnauzte ihn Kovac an: „Das war kein Maximalsprint!“

Kovac arbeitete mit seinen sechs verbliebenen Profis an Spielformen und Handlungsschnelligkeit, oft durften sie den Ball nur zwei Mal berühren.

Lesen Sie auch: Bayern-Star zurück im Training - Dieses Video macht FCB-Fans Hoffnung

FC Bayern München: Mehr Spaß beim Training am Dienstag

Am Dienstag ging es dann wieder mit etwas mehr Spaß zur Sache. Bei einem Zweikampf zwischen Ribéry und Boateng monierte der Abwehrspieler eine Schwalbe und beschwerte sich bei Kovac - im Scherz, alle drei lachten.

Intensität und Spaß - bei Kovac erlebten die Bayern-Profis während der Länderspielpause beides. Ob es für die künftigen Aufgaben hilft? Am Samstag um 15.30 Uhr empfangen die Roten in der Allianz Arena den Tabellen-17. Fortuna Düsseldorf.

Lesen Sie auch: FC Bayern kann Juve-Star wohl nicht locken - „Kein Thema für mich“