FC Bayern gegen ManCity heute live: Wunder in der Allianz Arena? Diskussion um Mané vor dem Spiel

Von: Antonio José Riether

Der FC Bayern München empfängt Manchester City zum Viertelfinal-Rückspiel der Champions League in der Allianz Arena. Der Live-Ticker zur Partie.

FC Bayern - Manchester City -:- (-:-)

Aufstellung FC Bayern: Aufstellung Manchester City: Tore:

Update vom 19. April, 18.35 Uhr: In etwas weniger als zweieinhalb Stunden wird es ernst für den FC Bayern. Nach der herben 0:3-Niederlage in Manchester wollen die Münchner ihre relativ geringe Chance nutzen und noch ins Halbfinale der Champions League einziehen. Doch die Umsetzung dieses Plans könnte durchaus schwer werden, denn ManCity ist gut in Form. Um 21 Uhr pfeift der französische Referee Clément Turpin die Partie an.

Erstmeldung vom 19. April:

München - Mit einem 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel geht der FC Bayern am Mittwochabend in das Rückspiel gegen Manchester City. Am vergangenen Wochenende zeigten die Münchner allerdings keine Reaktion, so zwang sich die Mannschaft von Thomas Tuchel zu einem müden 1:1 gegen Hoffenheim. Die Vorzeichen für einen hohen Sieg gegen den englischen Meister könnten also besser sein. Dennoch glauben die Bayern noch an ihre Restchance.

Champions League: FC Bayern gegen ManCity heute live – Tuchel gibt sich selbstbewusst

Das bewies Tuchel bei der Pressekonferenz am Dienstagabend, bei der er sich selbstbewusst zeigte. „Wir wollen morgen gewinnen. Das Glück kann alles umdrehen, und zwar jede Sekunde, dafür braucht es nicht viel“, meinte der 49-jährige Cheftrainer.

Tuchel appellierte an den Kampfgeist seiner Mannschaft, die mindestens drei Treffer während der regulären Spielzeit erzielen müsste, um die Möglichkeit auf ein Weiterkommen zu wahren. „Wir müssen an uns glauben, aber wollen nicht träumen, das ist nah beim Einschlafen. Du darfst keine Sekunde schlafen“, so der Coach. „Wir haben es in unserer Hand. Wir haben die Mannschaft, die Zuschauer, das Stadion, die bereit sind, mit uns zu kämpfen.“

FC Bayern gegen ManCity: Spielt Sadio Mané nach seiner internen Sperre?

Zum Einsatz von Sadio Mané, der beim Hinspiel noch mit einem Schlag gegen Leroy Sané in der Kabine für Wirbel gesorgt und sich eine interne Strafe eingehandelt hatte, äußerte sich Tuchel ebenfalls. „Sadio wird dabei sein, weil die Sache abgehakt ist. Wir müssen abwarten, ob er von Beginn an spielt. Wir brauchen eine Mischung aus Realismus und Glauben“, meinte der Schwabe. Unklar bleibt außerdem, wie die Fans den Senegalesen nach dessen Gewalt-Aktion begrüßen werden.

Darf Sadio Mané heute von Beginn an spielen? Thomas Tuchel wollte sich noch nicht festlegen. © Xin Huashefa/imago

FC Bayern gegen ManCity im Live-Ticker: Pep Guardiola warnt trotz 3:0 im Hinspiel

Auch der Gästetrainer Pep Guardiola, der von 2013 bis 2016 den FC Bayern trainierte, äußerte sich umfassend zum anstehenden Spiel. Und sprach dabei eine eindringliche Warnung vor dem Gegner aus. „Ich kenne den Charakter des Stadions, die Spieler und die deutsche Mentalität“, meinte der Katalane. Seine Mannschaft werde „hart arbeiten müssen, auch in schlechten Momenten stabil stehen und aggressiv sein müssen, um dieses Spiel zu gewinnen“.

Der 52-Jährige weiß, wie die Bayern ticken und wozu sie in der Lage sind. „Wir brauchen viel Energie und große Courage. Wenn wir auch nur ein bisschen passiv sind, können sie uns dasselbe antun, was wir ihnen angetan haben“, meinte Guardiola bei der Pressekonferenz. Sollte seine Mannschaft eine ähnliche Leistung abrufen wie im Hinspiel, müssten sich die Bayern mit dem Königsklassen-Aus abfinden. (ajr)