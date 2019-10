Fauxpas aus dem Vorjahr wiederholt: Manuel Neuer präsentiert sich beim Oktoberfest-Besuch nicht stilecht

Der FC Bayern München war am 6. Oktober auf der Wiesn. Die Spieler des Rekordmeisters erschienen in Tracht, doch Manuel Neuer leistete sich einen Mode-Patzer.

Update vom 6. Oktober 2019: Auch in diesem Jahr präsentierte sich Manuel Neuer wieder nicht ganz stilecht. Er wählte beim Oktoberfestbesuch der Mannschaft wieder Sneaker zum Trachtenoutfit. Bereits vergangenes Jahr bevorzugte der Keeper die bequemen Treter anstatt der stilechten Haferlschuhe. Und auch letztes Jahr folgte der Wiesn-Besuch der Bayern-Stars einer Pleite in der Bundesliga - damals gegen Borussia Mönchengladbach (siehe untenstehende Erstmeldung), heuer gegen die TSG aus Hoffenheim.

Neuer und Thiago: Was die beiden zur Wiesn tragen, gefällt echten Bayern nicht

Erstmeldung vom 7. Oktober 2018: München - Wie euphorisch der FC Bayern München auf die die diesjährige Wiesn fuhr, kann man nur spekulieren. Die Profis des Rekordmeisters machten zumindest gute Miene zum bösen Spiel. Nach der Niederlage am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach ist die Stimmung auf ein Saisontief gefallen. Vielleicht hilft ein Besuch beim Oktoberfest, um auf andere Gedanken zu kommen.

Es war ein Aufgalopp im Käfer-Zelt. Wahlweise mit den Gattinnen und den Kindern zeigten sich die Fußballer in feinster Tracht am Sonntagmittag. Doch Manuel Neuer und Thiago leisteten sich einen kleinen Patzer. Während sich Thomas Müller, David Alaba oder auch Mats Hummels traditionell mit Haferlschuh präsentierten, erlaubten sich Neuer und Thiago einen kleinen Fauxpas.

+ Manuel Neuer mit Sneakern zur Lederhose. © Christof STACHE / AFP

Zumindest passten die Sneaker einigermaßen farblich zur Lederhose. Aber richtige Haferlschuh hätten das Bild zusammen mit seiner Frau Nina besser abgerundet. Neuer, der seit 2011 bei Bayern spielt und in Oberbayern wohnt, hätte eigentlich schon wissen können, was man zum Oktoberfest anzieht. Ob es eventuell an seiner alten Fußverletzung liegt, dass er Sneaker trägt, ist nicht bekannt.

+ Thiago mit seiner Frau Julia Vigas und schwarzen Sneakern. © Christof STACHE / AFP

Auch Thiago kam mit schwarzen Sneakern auf die Wiesn. Dass der Spanier vielleicht nicht ganz sattelfest ist, wenn es um die bayerische Tradition geht, sei ihm verziehen. Jedoch ist das falsche Schuhwerk nach dem Patzer vor dem 0:2 von Lars Stindl der zweite Fehler an diesem Wochenende. Andere Teamkollegen machten vor, wie die richtige Fußbekleidung aussieht. Vielleicht konnte sich aber auch der Spanier besser in diesen Schuhen bewegen. An der Wade war der Mittelfeldspieler bandagiert. Gegen Gladbach spielte er allerdings ohne sichtliche Probleme durch.

Auch andere Sport-Legenden waren sich bei der Schuh-Wahl unsicher. Boris Becker zog mit weißen Puma-Sneakern am ersten Wiesn-Wochenende die Aufmerksamkeit auf sich.

