Wacker Burghausen holt Youngster aus Bayerns U23

Sein Abgang stand bereits vor dem geschafften Aufstieg mit dem FC Bayern II fest. Jetzt hat der 20-jährige Mittelfeldspieler Mathis Lange mit Burghausen einen neuen Verein gefunden.

Wenn der FC Bayern München II in die Vorbereitung für die kommende Drittligasaison startet, wird Youngster Mathis Lange nicht mit an Bord sein. Den 20-jährigen Außenstürmer hält es in der Regionalliga Bayern. Er wechselt an die Salzach zum SV Wacker Burghausen. Dort wird Lange mit einem Vertrag über drei Jahren Laufzeit ausgestattet.

Mathis Lange ist zur Saison 2016/2017 aus Cottbus zum FC Bayern München gekommen und spielte zunächst in der U19. In der vergangenen Saison gehörte er zum Aufgebot der U23. Dort kam er unter Holger Seitz über die gesamte Spielzeit 2018/2019 verteilt, nur zu fünf Kurzeinsätzen. Immer wieder warfen ihn Verletzungspausen zurück, sodass er zum Teil nicht berücksichtigt werden konnte.

Lange: „Freue mich, für den SV Wacker auflaufen zu dürfen“

Sein Abgang wurde bereits vor dem Relegations-Rückspiel der Amateure gegen den VFL Wolfsburg II bekanntgegeben und Lange offiziell verabschiedet. Genauso wieJonathan Meier (Wechsel zu Mainz 05), Maurice König (Ziel unbekannt) und Michael Strein (Ziel ebenfalls unbekannt) widmet sich mit Mathis Lange ein weiterer Spieler aus dem Amateurteam einer neuen Aufgabe.

Auf die neue Herausforderung im Altöttinger Landkreis ist der Youngster schon gespannt. „Ich freue mich darauf, zukünftig für den SV Wacker Burghausen auflaufen zu dürfen, wird er auf der vereinseigenen Website zitiert. Burghausens Geschäftsführer zeigt sich freudig über den Neuzugang. „Mathis ist ein junger, schneller Außenspieler mit hohem Potzenzial“. „Wir wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit im Verein“, sagt Andreas Huber.