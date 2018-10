Verletzungssorgen beim FC Bayern: Hummels bricht Aufwärmen ab - Goretzka muss raus

Bayern-Innenverteidiger Mats Hummels musste vor dem Spiel gegen Mainz 05 das Aufwärm-Programm abbrechen. Er rutschte dadurch in der letzten Minute noch aus der Startelf.

Update 16.52 Uhr: Neben Mats Hummels hat sich wohl noch ein weiterer Bayern-Spieler bei der Partie gegen Mainz 05 verletzt. Leon Goretzka, der das zwischenzeitlich 1:0 erzielte, war abseits des Balls ohne gegnerische Einwirkung umgeknickt und musste kurze Zeit später ausgewechselt werden. Eine genauere Diagnose gibt es noch nicht. Der FC Bayern wünscht seinem Spieler über Twitter aber schon einmal Gute Besserung.

München - Drei Wechsel nahm Bayern-Trainer Niko Kovac für das Spiel gegen den FSV Mainz 05 (Hier im Live-Ticker) im Vergleich zum Champions-League-Spiel gegen AEK Athen vor. Thomas Müller ersetzte den gesperrten Arjen Robben auf der rechten Außenbahn, Leon Goretzka begann für James Rodriguez im Mittelfeld und David Alaba dürfte an Stelle für Rafinha auf der linken Seite der Viererkette ran.

Mats Hummels trottet in Kabine - Boateng rutscht in Startelf des FC Bayern München

Etwa zehn Minuten vor dem Anpfiff machte dann die Nachricht von einem weiteren, kurzfristigen Wechsel die Runde. Mats Hummels, der sich ganz normal mit den anderen Spielern warm gemacht hatte, brach das Aufwärm-Programm ab und trottete einsam zurück in die Kabine. Als gleichzeitig Jerome Boateng, der dritte Innenverteidiger im Bunde, seine Übungen intensivierte, war schon abzusehen, was kurze Zeit später bestätigt wurde. Hummels bleibt draußen und Boateng stellt die vierte Änderung zum Champions-League-Spiel am Dienstag dar.

FC Bayern München bestätigt Verletzung von Mats Hummels

Auf Twitter bestätigten die Münchner wenig später den Ausfall des Innenverteidigers. Hummels bleibe „leicht angeschlagen“ draußen. Eine genaue Diagnose stand noch aus. Die Wortwahl des Vereins lässt aber keine schlimmere Verletzung vermuten.

Sportlich gesehen gibt es aber definitiv schlechtere Alternativen in der Abwehrzentrale. Immerhin ersetzt ein Weltmeister einen Weltmeister.

Es gibt eine kurzfristige Änderung in der Startelf: @matshummels bleibt leicht angeschlagen draußen, @JB17Official ersetzt ihn. #M05FCB — FC Bayern München (@FCBayern) 27. Oktober 2018

