Sammers Kritik an Bayern: „Das irritiert mich sehr“

Noch immer ist der FC Bayern auf der Suche nach einem Sportdirektor, der in den kommenden Jahren die Geschicke beim Rekordmeister steuern soll. An der bisherigen (erfolglosen) Vorgehensweise der Münchner übt nun Matthias Sammer Kritik.

München - Den Verantwortlichen des FC Bayern mangelt es in diesen Wochen und Monaten beileibe nicht an Arbeit. Da steht an erster Stelle die personelle Umstrukturierung des Kaders, die allein durch die Rücktritte von Philipp Lahm und Xabi Alonso eine große Herausforderung bei der Kaderplanung darstellt. Eine Mammutaufgabe für die Bosse des FC Bayern, die dabei noch nicht einmal auf die Hilfe eines Sportdirektors setzen können. Denn einen solchen müssen sie nebenbei auch noch an Land ziehen, da die Versuche, Philipp Lahm oder den Gladbacher Max Eberl für diesen Job zu begeistern, öffentlichkeitswirksam fehlgeschlagen sind. Beide Personalien waren wochenlang ein Thema gewesen, mal hatten sich die Begehrten selbst zu Wort gemeldet, noch öfters waren es Karl-Heinz Rummenigge (der offenbar gerne Philipp Lahm auf dieser Position gesehen hätte) oder Uli Hoeneß (der sich für Max Eberl stark machte), die die Sportdirektoren-Suche in den Medien kommentierten.

Genau diese Vorgehensweise hat jetzt derjenige kritisiert, dessen Stelle es nachzubesetzen gilt: Ex-Sportvorstand Matthias Sammer. Für ihn, der im vergangenen Sommer aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war, haben sich die Bayern-Verantwortlichen bei diesem Thema nicht besonders clever angestellt. "Bei der ganzen Frage Sportdirektor oder nicht, da hat es auch Namen gegeben. Ich weiß, dass die Öffentlichkeit dazugehört. Ich glaube aber, dass man erst mal intern eine Einigkeit erzielt und dann geräuschlos vorgeht und dann etwas verkündet. Das ist da eben auch nicht geschehen“, sagte Sammer dem kicker.

Will heißen: Für Sammer haben die Bayern-Bosse viel zu viel Internes an die Öffentlichkeit dringen lassen, anstatt sich hinter geschlossenen Türen darauf zu einigen, mit welcher Stimme man nach Außen sprechen wird. Sammer: „Es wundert mich, dass es diese ganzen Diskussionen gab, um Max Eberl oder Philipp Lahm, die nicht von den beiden geführt wurden. Das irritiert mich sehr."

Möglicherweise haben Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß ihre Lektion gelernt. Seit den vieldiskutierten Absagen von Lahm und Eberl haben sich die beiden Alphatiere tatsächlich mit öffentlichen Äußerungen zu dieser Thematik zurückgehalten. Interpretiert man Sammers Aussagen dazu, so könnte man auch annehmen, dass innerhalb des Vereins sogar eine Kehrtwende stattgefunden hat und der Posten des Sportdirektors gar nicht mehr besetzt werden soll. "Man muss Vereinsführungen respektieren. Du musst ja deinen Platz finden. Zwischen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, da gibt es auch Jan-Christian Dreesen, den Finanzmann. Da müssen Sie Ihren Platz finden und Gott sei Dank gab es den (in Sammers Zeit beim FC Bayern, Anm. d. Redaktion). Aber ob den auf Dauer der Verein haben will, weiß ich nicht. Das muss der Verein entscheiden und dann muss er ihn besetzen, aber wenn er glaubt, dass es nicht so wichtig ist, dann brauche ich es nicht zu tun, denn du machst denjenigen, den du dann holst, kaputt.“