Transfer fix: FC Bayern holt Matthijs de Ligt als neuen Abwehrchef von Juventus Turin

Von: Antonio José Riether

Mit Matthijs de Ligt verpflichtete der FC Bayern einen neuen Abwehrchef. Die Münchner einigten sich mit Juventus auf eine verhältnismäßig hohe Ablöse.

München - Der FC Bayern hat einen neuen Abwehrchef. Mit Matthijs de Ligt machten die Münchner am Dienstag den nächsten Toptransfer offiziell, Vorstandsboss Oliver Kahn hatte den Wechsel des Niederländers im Vorfeld bereits mündlich bestätigt. Der 22-jährige Innenverteidiger kommt vom Serie-A-Spitzenklub Juventus Turin, bei dem er die letzten drei Jahre verbrachte. Künftig verstärkt er die Defensive des deutschen Rekordmeisters.

Matthijs de Ligt Geboren: 12. August 1999 in Leiderdorp (Niederlande) Position: Innenverteidiger Länderspiele für die Niederlande: 38 (2 Tore) Marktwert: 70 Millionen Euro

Matthijs de Ligt wechselt zum FC Bayern - Oliver Kahn bestätigte Transfer im Vorfeld

Am Montag machten sich die Bayern auf den Weg in die USA, kurz nach der Landung in Washington DC sprach Kahn bereits über den Neuzugang. „De Ligt ist groß, zweikampfstark, kopfballstark, er hat ein gutes Aufbauspiel. Er ist jemand, der gerne führt, lautstark ist“, meinte der 53-Jährige vor den Mikrofonen zur Neuverpflichtung des 38-fachen niederländischen Nationalspielers. Der Verteidiger werde für einen „Tick mehr Stabilität“ in der Hintermannschaft des FC Bayern sorgen und sei „genau dieser wichtige Mosaikstein“, wurde der ehemalige Bayern-Kapitän zitiert. Außerdem zeigte sich Kahn angetan von der „Austrahlung“ de Ligts.

Nach bestandenem Medizincheck und dem ersten Fotoshooting in der neuen rot-weißen Kluft verkündeten die Bayern den Deal mit dem Niederländer auf ihren offiziellen Kanälen. Noch am Dienstag flog de Ligt zu seinen neuen Mannschaftskollegen in die USA.

FC Bayern verpflichtet Matthijs de Ligt - 70 Millionen Euro Ablöse für den Innenverteidiger

Medienberichten zufolge liegt die Ablösesumme bei 70 Millionen Euro, wobei es sich hierbei lediglich um den Sockelbetrag handelt. Mit möglichen Bonuszahlungen können sich die Zahlungen an Juventus Turin offenbar auf bis zu insgesamt 80 Millionen Euro belaufen.

Mit de Ligt verpflichten die Bayern einen absoluten Star, der bereits in jungen Jahren für Furore sorgte. So ist er unter anderem der jüngste Spieler, der jemals in einem Europapokalfinale auf dem Platz stand, zudem war er mit 17 Jahren der erste minderjährige Kapitän im niederländischen Fußball sowie der jüngste Kapitän in der Historie von Ajax Amsterdam. Mit 19 Jahren wechselte er 2019 für 85,5 Millionen Euro zu Juventus Turin, im selben Jahr wurde er in seinem Heimatland zum Fußballer des Jahres gewählt. (ajr)