Noch ein FCB-Offensivspieler fällt gegen RB aus

Der FC Bayern muss im Pokal-Knaller gegen RB Leipzig wohl auf einen weiteren Spieler verzichten. Der Offensivmann reiste nicht einmal mit nach Sachsen.

München - Der verletzungsgeplagte FC Bayern muss im DFB-Pokal-Spiel wohl noch einen weiteren Ausfall verkraften. Der kolumbische Nationalspieler James Rodriguez wird gegen RB Leipzig wohl nicht auflaufen können.

Der 26-jährige Rodriguez leidet unter Rückenproblemen und kann dem FC Bayern im wichtigen Pokal-Spiel gegen Leipzig nicht helfen. Das hat der FC Bayern in einem Twitter-Post bestätigt. Demnach hat der Kolumbianer das Flugzeug nach Sachsen gar nicht erst bestiegen. Der Ausfall kommt zu einer echten Unzeit, denn Jupp Heynckes fehlt auch schon der zuletzt starke Thomas Müller in dem laut Stefan Effenberg richtungsweisenden Spiel. Noch in der Presse-Konferenz am Dienstagmittag hatte Heynckes James als möglichen Ersatz für Müller genannt.

.@jamesdrodriguez ist nicht mit der Mannschaft nach Leipzig gereist. Der Kolumbianer ist aufgrund von Rückenproblemen in München geblieben. — FC Bayern München (@FCBayern) 24. Oktober 2017

Auflaufen wird aller Vorrausicht nach Nationalspieler Mats Hummels. Der 28-Jährige litt an einer Kapsel-Verletzung im Knöchel.

rjs