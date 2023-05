FC Bayern würde im Fall der Meisterschaft nur eine Fake-Schale bekommen

Von: Johannes Skiba

Borussia Dortmund und der FC Bayern München streiten sich um die deutsche Meisterschaft. Die Original-Schale kommt aber zum BVB.

Dortmund – Ganz Deutschland schaut am Samstag (27. Mai) nach Dortmund und Köln, wo sich Borussia Dortmund und der FC Bayern München das entscheidende Fernduell um die deutsche Meisterschaft liefern. Doch in welchem Stadion befindet sich eigentlich die Original-Meisterschale, und wo gibt es nur eine Replikation? Trotz der geringen Entfernung der beiden Spielorte geht die DFL natürlich kein Risiko ein und handhabt die Situation wie in den Jahren zuvor, in denen der letzte Spieltag über den Gewinn der deutschen Meisterschaft entscheiden musste.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Deutsche Meisterschaften: 32

FC Bayern dürfte Meisterschaft nur mit einer Kopie der Schale feiern

Die spannungsgeladene Situation vor dem 34. Spieltag der Bundesliga ist sowohl bei Borussia Dortmund als auch dem FC Bayern München zu spüren. Während beim BVB die Vorbereitungen der Meisterfeier am Borsigplatz bereits auf Hochtouren laufen, ist es gleichzeitig sogar ein wenig fraglich, ob bei den Bayern und Trainer Thomas Tuchel überhaupt Feierstimmung bei einem Überraschungserfolg des FCB aufkommen würde – zu enttäuschend und unruhig verlief der zweite Teil der Saison.

Der BVB als Tabellenführer darf somit auch die echte Meisterschale im Signal-Iduna-Park begrüßen. Bayern München dürfte bei einem Gewinn der deutschen Meisterschaft nur eine Fake-Schale in den Kölner Himmel strecken. Das hat die DFL bereits bestätigt.

Egal ob Original oder Kopie - Thomas Tuchel und Edin Terzic wollen beide die deutsche Meisterschaft gewinnen. © imago/montage

FC Bayern benötigt Hilfe von Mainz 05

Für Borussia Dortmund geht es im Spiel gegen den FSV Mainz 05 um alles. Mit zwei Punkten Vorsprung, aber einem deutlich schlechteren Torverhältnis würde nur ein Sieg gegen die Rheinländer sicherstellen, dass der BVB die neunte deutsche Meisterschaft gewinnt. Es wäre die erste seit 2012 und würde die Siegesserie des FC Bayern von zehn Meisterschaften in Folge durchbrechen.

Der deutsche Rekordmeister hatte sich zuvor bei der 1:3-Niederlage gegen Leipzig eine deutlich bessere Ausgangslage verspielt. Die Münchener müssen also auf Mainzer Schützenhilfe hoffen und in Köln mit ihrer bestmöglichen Elf auflaufen. (jsk)