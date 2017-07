Konkurrenz, Ablöse und Uli Hoeneß: Jetzt spricht FCB-Neuzugang Tolisso

Eigentlich bleibt er lieber im Hintergrund, bei der Asien-Reise des FCB in Shanghai jedoch stand Rekordtransfer Corentin Tolisso Rede und Antwort.

Der 41,5-Millionen-Euro-Mann hält sich gerne im Hintergrund. In Deutschland hat Bayerns Rekordtransfer Corentin Tolisso noch nicht in der Öffentlichkeit gesprochen, abgesehen von seiner Vorstellung an der Säbener Straße. In Shanghai stand der 22-jährige Neuzugang aus Lyon den örtlichen Medien im Rahmen eines Sponsorentermins bei Paulaner Rede und Antwort. Die tz war dabei!

Herr Tolisso, Sie sind mit 41,5 Millionen Euro Ablöse der teuerste Transfer in der Geschichte der Bundesliga. Wie gehen Sie mit diesem Druck um?

Corentin Tolisso: Ich denke nie an diese Summe und fühle mich trotz des Preises frei. Natürlich versuche ich, das Vertrauen in mich auf dem Platz zurückzugeben – als Spieler des FC Bayern München.

Sie sprechen noch kein Deutsch. Welche Spieler helfen Ihnen besonders bei der Integration?

Tolisso: Natürlich meine französischen Landsleute Kingsley Coman, Franck Ribéry und Willy Sagnol. Carlo Ancelotti spricht ja auch Französisch. Sie helfen mir wirklich viel. Für mich ist es logisch, dass ich schnell Deutsche lerne und mein Englisch verbessere. So kann ich mich besser in der Mannschaft integrieren.

Wie gehen Sie mit der großen Konkurrenzsituation in München um? Sehen Sie eine Chance?

Tolisso: Als ich den Vertrag beim FC Bayern unterschrieben habe, war mir natürlich bewusst, dass es hier in München unglaublich viele starke Spieler gibt und der Konkurrenzkampf dementsprechend groß ist. Ich gebe jeden Tag im Training mein Bestes und will den Trainer dadurch von mir überzeugen. Aber es ist doch klar: Ich bin zu Bayern gekommen, um zu spielen und Titel zu gewinnen, nicht um auf der Bank zu sitzen.

Rechnen Sie sich durch den Wechsel zum FCB größere Chancen aus, nächstes Jahr mit Frankreich bei der WM in Russland zu spielen?

Tolisso: Ja und nein! Für mich war es am wichtigsten, kommende Saison in der Champions League zu spielen. Unglücklicherweise hat Lyon die Qualifikation für die anstehende Spielzeit verpasst. Für einen Spieler ist es unglaublich wichtig, in großen Königsklassen-Duellen aufzulaufen. Da kann man sich dann automatisch dem Trainer der Nationalmannschaft für weitere Einsätze empfehlen – und so letztendlich auch für die anstehende Weltmeisterschaft.

Uli Hoeneß hat Sie bereits als gelungenen Transfer bezeichnet. Wie stolz macht das einen Neuankömmling?

Tolisso: Dass Uli Hoeneß so etwas über mich sagt, macht mich extrem glücklich. Ich will ihn und den ganzen Verein an jedem Tag, in jeder Woche und in jedem Spiel mit meiner Leistung auf dem Platz davon überzeugen, dass dieses Lob gerechtfertigt ist.

Ihr Spielstil ähnelt dem von Arturo Vidal. Steht ein Zweikampf auf Ihrer Position an?

Tolisso: Ich habe Arturo Vidal schon sehr lange beobachtet und kann verdammt viel von ihm lernen. Es stimmt, unsere Spielweisen sind ähnlich: Er geht auch viel vorne rein und schießt gerne Tore. Darum freue ich mich schon jetzt darauf, gemeinsam mit Arturo zu trainieren und zu spielen – am liebsten mit ihm gemeinsam.