FC Bayern zieht PSG-Los – Nagelsmann gibt Neuigkeiten zu Müller-Plan bekannt

Von: Antonio José Riether

Nach der Champions-League-Auslosung empfängt der FC Bayern unter der Woche Werder Bremen. Der News-Ticker rund um den Rekordmeister.

Alle News, Informationen und Gerüchte rund um den FC Bayern

Champions-League-Auslosung beschert den Bayern „Leckerbissen“-Duell gegen Paris Saint-Germain

beschert den Bayern „Leckerbissen“-Duell gegen Am Dienstag empfangen die Bayern Werder Bremen – dabei müssen sie weiter ohne Thomas Müller auskommen

auskommen Dieser News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert

München – Am Montagmittag richteten sich alle Blicke auf Haus des europäischen Fußballs in Nyon, wo die Partien der ersten K.-o.-Runde der Champions League ausgelost wurden. Bereits nach der vierten gelosten Paarung waren drei der vier möglichen Bayern-Gegner vom Tisch, früh war also klar, dass die Münchner im Achtelfinale auf Paris Saint-Germain treffen würden. Am Tag nach der Ziehung müssen die Profis des Rekordmeisters jedoch den Fokus auf die bevorstehende englische Woche lenken.

FC Bayern trifft im Champions-League-Achtelfinale auf PSG – Verantwortliche optimistisch

Bereits kurz nach der Ziehung gaben die Bayern-Bosse ihre Meinung zur Achtelfinal-Paarung gegen PSG ab, die der ehemalige Bayern-Profi Hamit Altintop ausgelost hatte. Für den Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn bezeichnete die Chancen für seine Münchner als „Fifty-Fifty“ und sprach von einer „großen Herausforderung“. Sportvorstand Hasan Salihamidzic versprühte hingegen Optimismus, das Spiel werde „für jeden Fan ein Leckerbissen“. Auch Julian Nagelsmann wurde bei der Pressekonferenz am Montagnachmittag zum Los befragt und meinte dabei selbstbewusst: „Paris wird auch nicht frohlocken“.

Ex-Bayern-Profi Hamit Altintop fungierte am Montagmittag als Losfee. © Fabrice Coffrini/AFP

Der Coach sprach jedoch überwiegend über die unmittelbar bevorstehende Aufgabe in der Bundesliga. Am Dienstagabend (20.30 Uhr) geht es nämlich bereits weiter, und zwar mit dem Heimspiel gegen formstarke Bremer. Nach Siegen gegen Hertha und Schalke reisen die Norddeutschen mit breiter Brust an. „Sie spielen aggressiv und werden uns morgen Abend sehr fordern“, lautete dementsprechend Nagelsmanns Ankündigung für das Ligaspiel.

Thomas Müller fehlt dem FC Bayern bis nach der WM – „Zu viel Risiko und zu wenig Sinnhaftigkeit“

Sein Team wird sich auch auf den besonders starken Werder-Angreifer Niklas Füllkrug einstellen müssen, der vor einer Nominierung in den WM-Kader zu stehen scheint. Einer, der auf Seiten der Münchner nicht gegen Bremen mitwirken wird, ist Thomas Müller. Der 33-jährige Nationalspieler sei nach Hüftproblemen zwar „auf dem Weg der Besserung“, allerdings würde ihm Nagelsmann „gerne vor der WM noch Ruhe geben“ und sprach von „zu viel Risiko und zu wenig Sinnhaftigkeit“. Doch auch ohne Müller ist ein Heimsieg gegen den Aufsteiger ohne Frage eine Pflichtaufgabe. (ajr)