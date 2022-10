FC Bayern: Chelsea buhlt um Nagelsmann-Wunschspieler

Von: Marius Epp, Vinzent Fischer

Oliver Kahn äußerte sich ausführlich zur Trainerdiskussion. Chelsea buhlt um den Wunschspieler von Julian Nagelsmann. Der FCB-News-Ticker.

Der FC Bayern hat sich mit einem Sieg gegen Viktoria Pilsen vorzeitig fürs Champions-League-Achtelfinale qualifiziert.

Update vom 13. Oktober, 21.31 Uhr: Die Transfersaga um Konrad Laimer geht offenbar in die nächste Runde. Im Sommer stand der österreichische Mittelfeld-Regisseur kurz vor einem Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern. Laimer gilt als der Wunschspieler von FCB-Coach Julian Nagelsmann. Jetzt soll der FC Chelsea den Bayern Konkurrenz um Laimer machen, wie die Bild berichtet.

Chelsea buhlt um Nagelsmann-Wunschspieler: Schnappen die Blues den Bayern Konrad Laimer weg?

Blues-Eigner Todd Boehly, der zuletzt für den Rauswurf von Thomas Tuchel verantwortlich war, soll den Österreicher ins Visier genommen haben. Medienberichten zufolge soll Boehly mit RB-Torjäger Christopher Nkunku bereits eine mündliche Vereinbarung über einen Transfer im kommenden Sommer getroffen haben. Dabei sei er auf Laimer aufmerksam geworden, so die Bild.

Der FC Chelsea ist seit dem Eigentümerwechsel von Roman Abramowitsch zu Boehly wieder zurück unter den finanzstärksten Klubs der Welt. Der FC Bayern wird sich also gehörig strecken müssen, um den Nagelsmann-Wunschspieler Konrad Laimer doch noch an die Säbener Straße zu locken.

Update vom 13. Oktober, 17.01 Uhr: Der FC Barcelona steht in der Champions League mit dem Rücken zur Wand. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, sollen Barça-Spieler angeblich befürchten, dass die Bayern absichtlich das letzte Gruppenspiel gegen Inter Mailand verlieren.

Nicht nur angesichts der hohen Siegprämien in der Königsklasse eine reichlich absurde Vorstellung. Demnach habe die Barça-Kabine Angst, dass der FC Bayern noch sauer auf den Klub wegen dem Hickhack um Robert Lewandowski sei. Nur dank des Last-Minute-Ausgleichs des Polen dürfen die Katalanen überhaupt noch vom Weiterkommen träumen.

FC Bayern News: Lewandowski und Barcelona vor dem Aus

Erstmeldung vom 13. Oktober: München - Eine starke erste Halbzeit und eine recht fahrlässige zweite Hälfte reichte dem FC Bayern am Ende für den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Mit dem 4:2-Sieg in Pilsen hat die Elf von Julian Nagelsmann zwölf Punkte auf dem Konto und kann höchstens noch auf Platz zwei der Tabelle abrutschen.

Im Parallelspiel der Gruppe C trennten sich der FC Barcelona und Inter Mailand in einem spektakulären Spiel 3:3 - Robert Lewandowski bewahrte sein Team mit einem Doppelpack vor dem vorzeitigen Aus. Doch auch mit dem Unentschieden haben die Katalanen nur noch minimale Chancen auf das Weiterkommen.

Kahn stützt Nagelsmann: Bayern-Boss hat „überhaupt keine Zweifel“ am Trainer

Im Rahmen des Spiels gegen die Tschechen nahmen sowohl Vorstandsboss Oliver Kahn als auch Trainer Julian Nagelsmann ausführlich Stellung zur Trainerdiskussion, die nach den vier sieglosen Spielen in der Bundesliga entbrannt war. „Es gibt überhaupt gar keine Zweifel an seiner Arbeit. Ich nehme diese Diskussionen wahr. Es geht nicht um das Alter, sondern um die Qualität. Julian hat eine unglaubliche Qualität“, stellte sich Kahn vor der Partie deutlich wie selten hinter den Cheftrainer. „Wir gehen jetzt durch diese holprige Phase durch.“

Oliver Kahn und Julian Nagelsmann betonen ihre Geschlossenheit. © Peter Kneffel/dpa

Nach dem Spiel äußerte sich auch Nagelsmann selbst. „Generell möchte ich betonen, dass kein Blatt zwischen Oli Kahn, Hasan Salihamdzic, Herbert Hainer und mich passt. Wir sind alle sehr eng und tauschen uns viel aus und haben ein extrem gutes Miteinander.“

Die allgemeine Unruhe erklärte der Trainer so: „Alle haben viele Interviews. Dann benutzen beide ein Wort, das nie böse gemeint war. Das habe ich jetzt auch nie so extrem böse aufgefasst. Man muss einfach mal gucken, was das für eine Wirkung hat.“ (epp)