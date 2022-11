Manuel Neuer hatte Hautkrebs: „Musste dreimal operiert werden“

Von: Patrick Freiwah, Marius Epp, Florian Schimak

Manuel Neuer verrät, dass er Krebs hatte. Benjamin Pavard fuhr mit Alkohol am Steuer Auto. Der FCB-News-Ticker.

Drama um FC-Bayern-Keeper: Manuel Neuer gesteht, dass er Krebs hatte.

gesteht, dass er Krebs hatte. Benjamin Pavard wird betrunken mit dem Auto angehalten und verliert seinen Führerschein

wird betrunken mit dem Auto angehalten und verliert seinen Führerschein Sven Ulreich spricht über seine Zukunft als Neuer-Vertreter beim FC Bayern .

spricht über seine Zukunft als beim . Dieser News-Ticker zum FC Bayern wird laufend aktualisiert.

Update vom 2. November, 11.31 Uhr: Schock-Nachrichten von der Säbener Straße! Manuel Neuer gesteht, dass er Krebs hatte. Der Keeper des FC Bayern musste dabei bereits gleich dreimal operiert werden. Es handelte es sich um Hautkrebs, wie der 36-Jährige berichtet. Auch deshalb hat der Kapitän vom Rekordmeister zusammen mit Tennisstar Angelique Kerber mit „Newkee“ nun eine eigene Pflegeserie auf den Markt gebracht.

„Wir haben beide eine ganz persönliche Vorgeschichte, was Hautkrankheiten betrifft. Bei Angelique ist es eine sonnenbedingte Hyperpigmentierung und in meinen Fall Hautkrebs im Gesicht, an dem ich bereits drei Mal operiert werden musste“, sagte Neuer in einer Pressemitteilung: „Deshalb haben wir auch ganz besonders darauf geachtet, dass wir beim Thema Sonnenschutz keinerlei Kompromisse mehr eingehen: Weil ich ständig draußen trainiere und auch meine Freizeit gerne in der Natur verbringe.“

Im vergangenen Jahr fiel Neuer durch ein großes Pflaster im Gesicht auf. Sportlich aber schien ihn der Krebs dabei damals nicht zu beeinträchtigen.

Anders sieht es aktuell mit der Schulter aus. Drei Wochen vor Beginn der WM 2022 in Katar steht der Torhüter nun aber vor seinem Comeback. Zuletzt hatte Neuer wegen einer Schultereckgelenksprellung sechs Spiele nicht zwischen den Pfosten stehen können. Am Samstag gegen die Hertha aber soll er jedoch wieder zurückkehren.

FC Bayern: FCB-Star Benjamin Pavard betrunken am Steuer erwischt

Update vom 2. November, 9.45 Uhr: Bayern-Star Benjamin Pavard wurde von der Polizei betrunken beim Autofahren erwischt. Der Franzose verlor nach einem Heimspiel des FC Bayern vor acht Wochen seinen Führerschein.

Die Bild berichtete zuerst über den Vorfall. Pavard hatte angeblich über 0,8 Promille intus. Der 26-Jährige musste offenbar zum Rapport bei Sportvorstand Hasan Salihamidzic und eine hohe fünfstellige Strafe bezahlen. Mindestens ein Monat Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld und mindestens zwei Punkte in Flensburg sieht das Gesetz für solch ein Vergehen vor.

Benjamin Pavard betrunken am Steuer erwischt: Nagelsmann und Salihamidzic reagieren

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bestätigte den Vorfall nach dem Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand (hier geht‘s zur Einzelkritik) und nahm Stellung: „Ich glaube, der Verein hat richtig reagiert. Benji hat richtig reagiert, hat es als Fehler eingesehen - was einer ist, keine Frage.“

Benjamin Pavard verlor seinen Lappen. © IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Auch Salihamidzic reagierte am Dienstagabend auf die Meldung. „Das ist ja jetzt acht Wochen her. Wir haben das am gleichen Tag, oder zwei Tage später abgeschlossen“, war er bemüht, den Vorfall herunterzuspielen. „Deswegen ist das nicht der Rede wert.“

FC Bayern News: Bank-Frust bei Gravenberch? Kimmich gibt Tipps

Update vom 1. November, 14.08 Uhr: Ryan Gravenberch gehört zu den Protagonisten beim FC Bayern, die bislang am wenigsten Einsatzzeit in dieser Saison haben. Mehrmals äußerte der Niederländer (20) bereits seinen Unmut über wenig Spielpraxis, nun äußert sich Teamkollege und Mittelfeld-“Rivale“ Joshua Kimmich dazu. „Ich fand, dass Ryan gegen Barça überragend hereingekommen ist. Da hat er uns sehr viele Bälle geklaut“, schwärmte der Nationalspieler vor der Partie gegen Inter Mailand (heute abend ab 21 Uhr).

Gravenberch hätte schon „viele gute Dinge gezeigt“, der FC Bayern hätte jedoch einfach „einen sehr guten Kader“. Kimmich selbst habe diese Situation früher in München erlebt. Sein Tipp an den jungen Neuzugang: „Er muss nur geduldig bleiben und weiter hart arbeiten.“ Derweil könnte es im letzten CL-Gruppenspiel am Dienstag offenbar zu verkehrten Vorzeichen kommen: Während Gravenberch vermutlich von Beginn an ran darf, wandert ein prominenter Neuzugang der Münchner vermutlich auf die Bank.

Julian Nagelsmann erklärte im Vorfeld der Partie, dass er angesichts des feststehenden Gruppensieges gegen Inter kräftig rotieren werde und Spieler draußen lässt, die eine Pause benötigen. Allem Anschein nach wird dies auch auf Sadio Mané zutreffen, der nach der vergangenen Länderspielpause bis auf das Hoffenheim-Spiel stets von Beginn an auflief.

FCB News: Ulreich auch nächste Saison zwischen den Pfosten? Keeper nimmt Stellung

Update vom 1. November, 11.58 Uhr: Bayerns Ersatzkeeper Sven Ulreich rückt derzeit alle paar Tage in den Mittelpunkt. Kein Wunder - es sind „englische Wochen“ im Profifußball und Nummer-eins-Torhüter Manuel Neuer fällt verletzt aus.

Hat der 34-Jährige nun Blut geleckt, wieder regelmäßig im Tor zu stehen? Offenbar nicht. Dessen Vertrag in München datiert bis zum Saisonende. „Ich werde nächstes Jahr 35. Allzu viel wird nicht mehr kommen“, sagte Ulreich vor dem CL-Duell gegen Inter Mailand. An ein rasches Karriereende denke er aber noch nicht: „Ich habe schon noch vor, zwei Jahre zu spielen. Solange man gesund ist und Freude hat, soll man spielen und nicht nein sagen.“

Die Anzeichen stehen beim gebürtigen Schorndorfer demnach auf Vertragsverlängerung. Noch würde man darüber jedoch nicht verhandeln, erklärte Ulreich auf der PK vor dem Champions-League-Spiel gegen Inter (1. November).

Bayerns derzeitige Nummer eins, Torwart Sven Ulreich, in Aktion. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

FC Bayern bald wieder mit Neuer? Trainer nimmt Stellung - und „beruhigt Nation“

Update vom 31. Oktober, 13.52 Uhr: Julian Nagelsmann gab auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Inter Mailand ein Update zu den Sorgenkindern Neuer und Müller. „Bei Thomas werden wir diese Woche reduziert belasten, locker laufen und Ruhe reinlassen in die Struktur. Ich gehe aber davon aus, dass es fürs Wochenende noch nicht reicht, sondern eher für kommende Woche“, erklärte der Trainer.

„Bei Manu ist es ähnlich. Ich hoffe, dass er am Wochenende vielleicht wieder zur Verfügung steht. Es sieht gut aus, er hat alles gut verkraftet heute, auch die Stoßbelastung auf die Schulter. Er hat keine Reaktion gezeigt. Wir müssen jetzt trotzdem abwarten, wie es heute Abend ist“, so Nagelsmann weiter, um dann festzuhalten: „Die Nation kann recht beruhigt zu Bett gehen heute Abend.“

Des Weiteren verkündete er den Ausfall von Innenverteidiger Matthijs de Ligt. „Er hat Knieprobleme, leichte Innenbanddehnung, Kapsel verletzt. Am Wochenende wird es wohl wieder gehen.“

FC Bayern News: Müller wundert sich über seinen Körper

Erstmeldung vom 31. Oktober: München – Einen verletzten Thomas Müller kennen die Fans eigentlich nicht – und er selbst genauso wenig. „Ich bin es gewohnt, dass mein Körper funktioniert“, wundert sich der 33-Jährige über seine sich häufenden Ausfallzeiten in der Hinrunde.

Erst Corona, dann Magen-Darm, jetzt eine „Irritation“ im Beckenbereich. „Mit Schmerzmittel geht es auch nicht. Es blockiert und sticht ein bisschen“, beschrieb Julian Nagelsmann die Beschwerden und kündigte an, „Ruhe reinbringen“ zu wollen. Es sei „nichts Strukturelles“. Hört sich alles nach kleinem Wehwehchen an – ist es das wirklich?

Müller-Verletzung doch schwerer? Bayern-Kollegen offenbar in Sorge

Informationen des Spiegels zufolge machen sich Müllers Teamkollegen Sorgen, dass etwas Langwierigeres dahinter stecken könnte. Die Verletzung des Bayern-Anführers sei in der Kabine „ein Thema“. Auch bei Hansi Flick, denn die WM-Pause ist nur noch zwei Wochen entfernt.

Thomas Müller muss sich in Geduld üben. © IMAGO/Jose Breton

Sportvorstand Hasan Salihamidzic lieferte folgende, recht schwammige Diagnose: „Er hat muskulär ein kleines Problem.“ Wenn es bei Müller neuere Erkenntnisse gibt, wird Nagelsmann sie auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Inter Mailand verkünden. Selbes gilt für Manuel Neuer, der sich nun auch schon länger mit seiner Schulterverletzung herumplagt. Beim ihm gibt es aber Anzeichen der Besserung, er trainierte am Montag erstmals wieder torwartspezifisch.

FC Bayern News: Unklarheit bei Neuer und Müller, Sané vor Comeback

Die WM in Katar wird für die beiden Führungsspieler oberste Priorität haben, weshalb es eine zu frühe Wiederbelastung beim FC Bayern zu verhindern gilt. Gleichzeitig sollen und wollen die beiden aber auch nicht ganz ohne Spielpraxis zum Turnier fahren. Die glänzenden Vertreter Jamal Musiala und Sven Ulreich sorgen dafür, dass Müller und Neuer momentan gar nicht allzu sehr vermisst werden.

Gute Nachrichten gibt es bei Leroy Sané: Der Linksfuß könnte gegen Inter Mailand am Dienstag zum ersten Mal wieder im Bayern-Kader stehen. Sané hatte sich einen Muskelfaserriss zugezogen. (epp)