Gute Nachrichten für Nagelsmann: Bayern-Lazarett lichtet sich – Neuer Plan bei Müller

Von: Florian Schimak

Für FCB-Trainer Julian Nagelsmann entspannt sich die Personallage allmählich. Nur Thomas Müller macht noch Sorgen. Der News-Ticker rund um den FC Bayern.

München – Es hat nicht viel gefehlt und der FC Bayern hätte am vergangenen Wochenende bereits die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Allerdings hievte sich Union Berlin mit dem Last-Minute-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach doch wieder auf Platz 1.

Lazarett beim Rekordmeister lichtet sich: Julian Nagelsmann darf Rückkehrer begrüßen

Dass das Team von Julian Nagelsmann auch starke Leistungen ohne den Platz an der Sonne vollbringen kann, das bewies die Truppe am Dienstagabend mit dem 2:0-Erfolg in der Champions League über Inter Mailand. Damit schließen die Bayern die Gruppenphase mit weißer Weste und 18 Punkten ab – als einziges Team in der Königsklasse.

Julian Nagelsmann muss noch etwas auf Thomas Müller verzichten. © IMAGO/Ulrich Wagner

Zudem gab es für Trainer Nagelsmann weitere positive Nachrichten aus dem Krankenlager. Leroy Sané, Lucas Hernandez und Manuel Neuer dürften am Wochenende beim Gastspiel bei Hertha BSC wieder zum Kader gehören. Captain Neuer dürfte sogar wieder in der Startelf stehen.

Müller bleibt Sorgenkind: Comeback-Plan für Ur-Bayer steht nun

Während die Devise beim FC Bayern in Sachen Wunschstürmer wohl „Harry Kane oder nix“ heißt, macht hingegen noch immer Thomas Müller noch immer Sorgen.. Der 33-Jährige hatte in den letzten Wochen immer wieder gesundheitliche Rückschläge erlitten, weshalb Nagelmann ihn – wohl auch mit Hinblick auf die bald startende WM – zwischenzeitlich komplett rausgenommen hatte. Inzwischen läuft Müller wieder und soll beim letzten Bundesligaspieltag (12. November) vor der WM-Pause wieder zur Verfügung stehen.

Ob und wie fit Müller dann zur WM fährt, das bleibt abzuwarten. Fest steht nur, dass Bundestrainer Hansi Flick den DFB-Kader am 10. November nominieren wird. Mit Bastian Schweinsteiger sprach sich kürzlich übrigens ein Weltmeister klar für einen Platz in der WM-Startelf für Youngster Jamals Musiala aus. „Er muss spielen“, forderte die Bayern-Legende im Interview mit der Sportbild. (smk)