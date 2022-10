Leroy Sané verletzt sich gegen Freiburg: Bitterer Ausfall für den FC Bayern

Stefan Schmid

Nach der Gala-Vorstellung gegen Freiburg fällt Leroy Sané mit einem Muskelfaserriss mehrere Spiele aus. Der News-Ticker zum aktuellen Geschehen beim FC Bayern München.

München - Dem Gala-Auftritt gegen Freiburg folgte schnell die Ernüchterung, denn nachdem Leroy Sané am Vorabend gegen die Breisgauer noch zu den besten Spielern gehört hatte, ist nun klar, dass er ausfallen wird. Direkt nach seiner Auswechslung in der 76. Minute wurde Sané am Sonntagabend an die Säbener Straße für eine MRT-Untersuchung gefahren. Nun gab der FC Bayern am Montagmorgen die Diagnose bekannt: Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel.

Sané fällt mit Muskelverletzung aus: Offensiv-Spieler könnte mehrere Wochen fehlen

Besonders bitter für die Bayern, denn Sané gehörte in den letzten Wochen zu den wenigen Leistungsträgern im Kader des FCB, die ihr Potenzial konstant abrufen konnten. Zwar teilte der Verein keine genaue Ausfallzeit mit – ein normales Vorgehen –, aber generell ist bei einer solchen Verletzung mit einer Ausfallzeit von mindestens zwei Wochen zu rechnen, tendenziell länger.

Da Sané sicherlich kein Risiko einer erneuten Verletzung vor der Weltmeisterschaft eingehen will, dürfen sich die Bayern-Anhänger wohl eher auf drei bis vier Wochen Ausfallzeit ihres Offensiv-Stars einstellen.

Es ist also gut möglich, dass Sané bis zur Nominierung des WM-Kaders Ende Oktober durch Hansi Flick kein einziges Spiel mehr bestreiten wird. Aufgrund seiner Qualität und der bisher gezeigten Leistungen, beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft, dürfte seine Nominierung allerdings nicht gefährdet sein.

Für Julian Nagelsmann ist dies freilich ein schwacher Trost, stehen in den nächsten zwei Wochen doch vier Partien, unter anderem gegen den FC Barcelona in der Champions League, an. Somit muss der Trainer abermals erfinderisch werden bei der Zusammenstellung seiner Startelf.

Choupo-Moting glänzt beim Sieg gegen Freiburg: Endlich ein echter Neuner?

Wie weggeblasen waren die Sorgen des FC Bayern nach dem 5:0 (2:0) Erfolg gegen den SC Freiburg am Sonntagabend in der Allianz Arena. Ohne die Leistungsträger Manuel Neuer und Thomas Müller zeigten sich die Münchner stark verbessert und überzeugten über die vollen 90 Minuten. Besonders Müller-Ersatz Eric Maxim Choupo-Moting spielte sich ins Rampenlicht und durfte sich nach dem Abpfiff zurecht von der Kurve feiern lassen.

Neben dem 2:0 (33. Minute), das Choupo-Moting selbst erzielte, konnte er noch einen Assist zum 3:0 (53.) von Leroy Sané verbuchen. Auch ohne weitere Torbeteiligung konnte der Mittelstürmer überzeugen und wurde so von Teamkollege Serge Gnabry als „bester Sohlenspieler“ geadelt. So war nach dem Spiel plötzlich nichts mehr zu hören von einem fehlendem „echten Neuner“, der Fokus war auf Choupo-Moting gerichtet, der „super happy“ über das Spiel war.

FC Bayern kauft Freiburg früh den Schneid ab

Schon nach 13 Minuten gingen die Hausherren gegen den SC Freiburg in Führung und stellten die Weichen so früh auf Sieg. Ausgangspunkt des frühen Treffers war Choupo-Moting, der Alphonso Davies in der Gasse fand und der dann weiter auf Sané gab.

Dessen Schuss konnte Mark Flekken im Tor der Freiburger noch parieren, beim Kopfballabschluss von Serge Gnabry war er dann aber chancenlos. Ehe es in die Kabine ging, erhöhte Choupo-Moting noch auf 2:0.

Auch nach dem Wiederanpfiff in Halbzeit zwei ließ der FC Bayern nichts anbrennen und erhöhte zuerst durch den Distanzschuss von Sané zum 3:0. Dann durfte auch noch der vierte Offensiv-Spieler im Bunde, Sadio Mané einnetzen, der mit einem schönen Lupfer SC-Keeper Flekken überwand (55.). Den Schlusspunkt setzte in der 80. Minute der eingewechselte Marcel Sabitzer, der nach einem Abwehrfehler des SC frei zum Abschluss kam. (sch)