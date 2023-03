Original-Dokumente aus Bayern-Kabine enthüllt: Das sind Nagelsmanns Kniffe

Von: Vinzent Fischer

Trainer Julian Nagelsmann hat dem FC Bayern seinen Stempel aufgedrückt. Jetzt sind Original-Dokumente aufgetaucht, die seine Taktik enthüllen.

München – Julian Nagelsmann und der FC Bayern haben einen Lauf. Acht der letzten neun Pflichtspiele hat der Rekordmeister gewonnen, darunter auch das so wichtige Champions-League-Achtelfinale gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain. Herrschte im Januar noch Krisenstimmung an der Säbener Straße, scheint Julian Nagelsmann seit Februar die richtigen Hebel umgelegt zu haben.

Name: FC Bayern München e.V. Gründung: 27. Februar 1900 Mitglieder: 300.000 (Stand: Februar 2023) Trainer: Julian Nagelsmann Team-Marktwert: 995,70 Mio (Quelle: transfermarkt.de)

Vor allem taktisch hat der junge Trainer dem FC Bayern seinen Stempel aufgedrückt. Die Sportbild spricht gar von einer „Taktik-Revolution“ und enthüllt nun angebliche Original-Dokumente, die die neue Bayern-Strategie von Julian Nagelsmann zeigen sollen.

„Diago-Chip“ und „Joker“: So brachte Taktikfuchs Nagelsmann die Bayern zurück in die Erfolgsspur

Drei verschiedene Taktiken werden darin präsentiert. Im Angriffsspiel laufen die Bayern demnach in einer 3-1-5-1-Formation auf. Nagelsmann legt einen besonderen Wert auf die sogenannten „Joker“, gemeint sind damit die Schienenspieler auf den Außenbahnen. Interessant: Auf dem Bild sind als Joker João Cancelo und Serge Gnabry eingetragen, zwei Spieler, die zuletzt von Experten scharf kritisiert wurden.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. © IMAGO/nordphoto GmbH/Kröger

Im Aufbauspiel beziehen die Bayern Torwart Yann Sommer mit ein – trotz seines Fauxpas im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain, der ihn am Ende dank der spektakulären Rettungsaktion von Abwehr-Boss Matthijs de Ligt zwar kein Gegentor, dafür allerdings 700 Kilogramm Schokolade kostete. Besonderheit hier ist der „Diago-Chip“, den Benjamin Pavard diagonal in den Mittelfeld-Halbraum auf Jamal Musiala spielen soll.

FC Bayern: Am Ende zählt für Nagelsmann vor allem das Abschneiden in der Champions League

Im Spiel gegen den Ball stellen die Bayern auf ein 3-4-1-2-System um, in dem Thomas Müller Eric-Maxim Choupo-Moting beim Angriffspressing unterstützt. Unter hohem Gegnerdruck können die Bayern dann auch auf eine 5-3-2-Formation wechseln und den Weg zum eigenen Tor noch dichter machen.

Zuletzt schienen die Taktik-Kniffe von Nagelsmann den Unterschied zu machen. Doch trotz der aktuellen Serie kommt es am Ende vor allem darauf an, wie der FC Bayern in der Champions League abschneidet. Im Viertelfinale warten schwere Gegner auf die Münchner, am Freitagmittag werden die Partien ausgelost (hier geht‘s zum Live-Ticker). Der FC Bayern erinnert sich mit Grauen an letztes Jahr. (vfi)