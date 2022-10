Laut Medienbericht: FC Bayern an Atletico-Star Joao Felix interessiert

Von: Vinzent Fischer

Soll das Interesse des FC Bayern auf sich gezogen haben: Atletico-Torjäger Joao Felix (rechts), hier neben Antoine Griezmann. © IMAGO / AFLOSPORT

Berichten zufolge beschäftigt sich der FC Bayern mit Joao Felix von Atletico Madrid. Doch dabei droht dem Rekordmeister finanzkräftige Konkurrenz.

München - Eigentlich wollte es der FC Bayern nach dem Abgang von Robert Lewandowski (34) zunächst ohne einen neuen „echten“ Mittelstürmer im Kader versuchen. Trainer Julian Nagelsmann (35) stellte zu Saisonbeginn in seiner Formation gleich zwei Angreifer an vorderster Front auf. Doch vor allem Star-Neuzugang Sadio Mané (30) schien mit dieser Rolle zu fremdeln, sodass der Bayern-Coach seine Entscheidung korrigierte.

FC Bayern: Choupo-Moting tritt in Lewandowski-Fußstapfen - Brazzo sucht weiteren Mittelstürmer

Nagelsmann stellte auf ein 4-2-3-1 um. Sadio Mané wich dabei auf seine Lieblingsposition auf dem linken Flügel aus. Im Sturmzentrum hat sich inzwischen völlig überraschend Eric Maxim Choupo-Moting (33) festgespielt. Im Pokal-Duell am Mittwoch beim FC Augsburg (2:5) brillierte der Kameruner erneut mit einem Doppelpack (tz-Note 1). Nicht nur statistisch konnte Choupo-Moting Robert Lewandowski damit vergessen machen.

Doch der Vertrag des 33-Jährigen läuft im Sommer aus, Gespräche um eine Verlängerung gab es offenbar noch nicht. Wie lange Choupo-Moting noch Höchstleistungen abrufen kann, ist ungewiss. In der Vergangenheit war der Kameruner außerdem immer wieder von Verletzungen gebeutelt. Logisch also, dass sich die Bayern-Bosse mit einem neuen Mittelstürmer für den Kader befassen.

Medienberichte: FC Bayern an Joao Felix interessiert - Portugiese bislang noch torlos

Ins Visier soll dabei Joao Felix (23) von Atletico Madrid gerückt sein. Einem Bericht von Sport1 zufolge haben sich die Bayern um Sportvorstand Hasan Salihamidizic (45) bereits im letzten Sommer nach dem Portugiesen erkundigt. Dabei sollen sie jedoch eine klare Absage von Atletico bekommen haben. Doch die Bayern scheinen weiter interessiert zu sein.

Joao Felix Sequeira Geboren: 10. November 1999 in Viseu, Portugal Positionen: Hängende Spitze, Linksaußen, Mittelstürmer Vereine: FC Porto (bis 2015), Benfica Lissabon (2015-2019), Atletico Madrid (seit 2019) Marktwert: 70 Millionen Euro

Wie die spanische Sportzeitung AS berichtet, steht Felix weiterhin auf dem Wunschzettel des Rekordmeisters. Der Youngster, der eher auf der Zehnerposition beheimatet ist, soll mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden sein und den Klub bereits im Winter verlassen wollen. Das bestätigt ein Bericht der portugiesischen A Bola. In dieser Spielzeit läuft es für Felix noch nicht besonders: In zwölf Einsätzen erzielte er keinen einzigen Treffer.

Atletico zahlte einst 127 Millionen Euro - Auch PSG und Manchester United an Felix interessiert

Ein Grund, weshalb die „Rojiblancos“ nicht abgeneigt sein soll, den Portugiesen abzugeben. Felix dürfte allerdings eine kostspielige Option für die Münchner werden. Vor drei Jahren überwies Atletico Madrid satte 127 Millionen Euro für den Angreifer an Benfica Lissabon. Zuvor erhielt Felix den Golden Boy Award als bester U21-Spieler Europas 2019. Sein aktueller Marktwert liegt laut dem Branchenportal Transfermarkt.de bei 70 Millionen Euro.

Doch die Bayern müssen im Rennen um Joao Felix mit namhafter Konkurrenz rechnen. Dem AS-Bericht zufolge sollen auch Paris Saint-Germain und Manchester United ihre Fühler nach dem 23-Jährigen ausgestreckt haben. Der englische Rekordmeister könnte im Winter einen Ersatz für den suspendierten Cristiano Ronaldo (37) suchen. Felix‘ Vertrag in der spanischen Hauptstadt gilt noch bis 2026.

FC Bayern: Transfer von Joao Felix unwahrscheinlich - Portugiese passt nicht in Brazzos Profil

Ein Transfer scheint allerdings unwahrscheinlich. Durch die finanzkräftige Konkurrenz dürfte der Preis für Felix in die Höhe schießen. Außerdem gilt der Portugiese nicht als klassischer Mittelstürmer. Mit seiner Körpergröße (1,81 Meter) und seinen technischen Veranlagungen ist Felix als hängende Spitze oder auf dem Flügel besser aufgehoben. Er wäre also kein richtiger Ersatz für Robert Lewandowski.

Der Portugiese passt also nur bedingt in das Anforderungsprofil der Bayern. Berichten zufolge soll sich der FC Bayern allerdings außerdem bereits mit einem anderen Stürmer befassen: Marcus Thuram (25) von Borussia Mönchengladbach. (vfi)