Nicht nur Neuer: Nächster Bayern-Star deutet vernichtendes Urteil über den Transfersommer an

Nicht nur Manuel Neuer ist offenbar höchst unzufrieden über die spärlichen Transferaktivitäten des Rekordmeisters. Und auch über Niko Kovac wird gelästert.

München - Der Transfersommer des FC Bayern München - in den Augen vieler Beobachter war er bislang kein besonders erfolgreicher. In der Defensive kamen mit Lucas Hernandez (70 Millionen Euro) und Benjamin Pavard (35 Millionen Euro) zwei interessante Spieler an die Isar. Doch gerade in der Offensive, wo es nach den Abschieden von Arjen Robben und Franck Ribéry durchaus Bedarf gibt, handelten sich die Bayern-Verantwortlichen bislang eine Menge Absagen ein.

Ob Callum Hudson-Odoi, der nun wohl bei Chelsea bleibt, ob Leroy Sané oder Ousmane Dembélé - überall beißen die Bayern auf Granit. Das soll nun auch Teilen der Mannschaft große Sorgen bereiten, wie die Bild berichtet (Artikel hinter Bezahlschranke).

Bayern-Spieler über Transfer-Flaute: „... du kennst ja meine Meinung“

Das Blatt wählte die Worte „nicht konkurrenzfähig“ - ebenjene, die auch Manuel Neuers Berater in seiner heftigen Kritik am FCB benutzte. Kürzlich habe das Blatt einen Bayern-Spieler im Vertrauen nach den Transfers des Sommers gefragt.

Seine Antwort: „Ich sage lieber nichts – du kennst meine Meinung ...“ Diese sei klipp und klar: Wenn Bayern nicht nachlegt, wird das Team international den Anschluss verlieren.

FC Bayern: Kovac als Hemmschwelle für neue Stars?

Und noch etwas will das meist recht gut informierte Blatt erfahren haben: Viele Spieler sehen Trainer Niko Kovac nicht gerade als Zugpferd, wenn es darum gilt, große Namen in den Freistaat zu locken. Unter der Hand soll es heißen, dass er nicht gerade der Coach sei, für den ein Star unbedingt zu Bayern wolle.

Fakt ist: Selbst der nationale Hauptgegner aus Dortmund hat ordentlich aufgerüstet, unter anderem mit Mats Hummels, dessen Vater in Richtung München nachtrat.

Die Konkurrenz wird stärker, die Zweifel in München wachsen - nun also offenbar auch bei den Spielern. Bleiben zum Saisonstart die Ergebnisse aus, dürfte es erneut eine höchst diffizile Saison werden für Kovac und seine Vorgesetzten.