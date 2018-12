Kommt Jovic zum FC Bayern? Kovac‘ Lobrede für den Frankfurter Knipser

Nicht nur der FC Bayern soll sich um Luka Jovic von Eintracht Frankfurt bemühen. Auch dem FC Barcelona wird Interesse nachgesagt. Niko Kovac ist voll des Lobes für den Serben.

Update vom 21. Dezember: Vor dem Gastspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag hat sich Niko Kovac zu Luka Jovic geäußert. „Wenn er auf dem Dampfer bleibt, ist er ein Weltklasse-Stürmer! Der irgendwann einmal für einen ganz, ganz großen Klub Fußball spielen wird“, lobte der Bayern-Trainer auf der turnusmäßigen Pressekonferenz vor der Abreise zum Spiel. Weiter sagte der Kroate über den Serben: „Davon bin ich überzeugt, wenn er gesund und im Kopf klar bleibt. Dann ist er einer - und wir sind, glaube ich, ein Weltklasse-Klub!“

Und damit noch nicht genug der Lobhudeleien, legte Kovac nach: „Ein Spieler, der links, rechts, Kopf, alles hat. Ein kompletter Spieler! Er hat die deutsche Arbeitsmentalität jetzt auch angenommen, neben seinem Naturtalent.“

Luka Jovic zum FC Bayern? Frankfurt-Stürmer wirbt mit Toren am Fließband für sich

München/Barcelona - 15 Spiele, zwölf Tore, drei Assists: Die bisherige Bilanz von Luka Jovic könnte sich kaum besser lesen. Neben Ante Rebic und Sébastien Haller hat der serbische Nationalspieler einen großen Anteil daran, dass Eintracht Frankfurt derzeit sogar von der Champions League träumen darf. Und wo ein neuer Fußballstern aufgeht, sind die europäischen Schwergewichte nicht weit.

Schon am Donnerstag berichtete der Kicker vom Interesse des FC Bayern an Luka Jovic. Doch die Münchner sind nicht die einzigen Interessenten. Auch der FC Barcelona hat offenbar seine Augen gen Frankfurt gerichtet, oder genauer gesagt: gen Belgrad. Denn dort findet am Samstagnachmittag das Nations-League-Spiel zwischen Serbien und Montenegro statt.

Wie das Portal Mozzart Sport berichtet, wird Barca seine Scouts nach Serbien schicken, um Jovic aus nächster Nähe zu betrachten. Das Portal bezieht sich dabei auf Quellen aus dem Umfeld des serbischen Verbandes. So bestehe konkretes Interesse an Frankfurts Top-Stürmer.

Luka Jovic: Heiß begehrt, auch aus England

Doch nicht nur der FC Bayern und Barca, auch der FC Liverpool hat dem Vernehmen nach Jovic bereits im Visier. Das berichtet zumindest das englische Newsportal LFC Globe. Wie viel an diesen Gerüchten dran ist, bleibt abzuwarten, beobachten dürften Jovic mit Sicherheit aber einige Klubs.

Stand jetzt ist Luka Jovic von Benfica ausgeliehen, die Eintracht besitzt allerdings eine Kaufoption, die sie auch ziehen wird, wie Sportdirektor Bruno Hübner unlängst bestätigte. Damit ist klar: Wer auch immer Jovic von Frankfurt loseisen möchte, muss tief in die Tasche greifen.

Frankfurt-Teamkollege Sébastien Haller betonte zuletzt im Kicker, dass er seinem Sturmpartner den Sprung zu einem europäischen Top-Klub durchaus zutraut. Ob und welcher Spitzenverein das sein wird, zeigt sich wohl frühestens im kommenden Sommer.

Joshua Kimmich hat derweil Kai Havertz ins Gespräch beim FC Bayern gebracht. Zudem hat wohl die Watschn gegen den TV-Experten Patrick Guillou Franck Ribéry den Bambi gekostet.

nc