Kovac verrät: So mache ich „Robbery“ klar, dass sie nicht immer spielen können

Niko Kovac hat beim FC Bayern keinen leichten Job. Die großen Stars, vor allem Robben und Ribéry, müssen bei Laune gehalten werden. Jetzt hat der Trainer verraten, wie er mit den Altstars umgeht.

München - Arjen Robben geht in seine zehnte Saison beim FC Bayern, für den Franzosen Franck Ribéry ist es sogar die zwölfte Saison. Noch immer beansprucht die Flügelzange die Plätze auf den Außen für sich. Angesichts des fortgeschrittenen Alters muss nun aber Neu-Trainer Niko Kovac den Umbruch auf den Flügeln einleiten, mit Kingsley Coman und Serge Gnabry stehen zwei vielversprechende Spieler in den Reihen des deutschen Rekordmeisters. Um alle bei Laune zu halten, sucht Kovac täglich das Gespräch mit seinen Stars.

Niko Kovac: „Jeden dritten Tag auf Top-Niveau spielen, geht nicht“

Nach der schweren Verletzung von Tempodribbler Kingsley Coman (Syndesmosebandriss) stehen mit Gnabry, Robben und Ribéry nur noch drei Flügelspieler im Kader der Münchner, doch bei nur zwei möglichen Startplätzen in der ersten Elf ist ein harter Konkurrenzkampf vorprogrammiert. Kovac hat insbesondere den Herren Ribéry und Robben schon früh klargemacht, dass sie nicht immer spielen werden. „Jeden dritten Tag auf Top-Niveau spielen, geht nicht. Das wissen die Spieler und das weiß ich selbst“, begründet der Bayern-Coach gegenüber Spox die Rotation. Ihm brauche niemand vorzumachen, dass er jedes Spiel machen kann.

Als Erfolgsrezept nennt Kovac die tägliche Kommunikation mit seinen Spielern: „Man muss mit den Spielern sprechen, das machen wir tagtäglich. Das, was ich ihnen sage, wird auch passieren. Wenn ein Spieler weiß, dass er am Wochenende spielt, dafür in der nächsten Woche aber draußen bleibt, kann er sich im Vorhinein darauf einstellen.“

Kovac will nur fokussierte Spieler

Auf die Art und Weise versucht Kovac auch, die Leistungen und Konzentration seiner Spieler möglichst hochzuhalten. Was der Bayern-Trainer nicht möchte, sind Spieler, die aufgrund zu vieler Spiele in zu kurzen Abständen während der 90 Minuten anfangen, mit ihren Kräften hauszuhalten. „Wenn er nur überleben will, spart er sich hier mal einen Laufweg und geht dort mal einem Zweikampf aus dem Weg. Diejenigen, die spielen, müssen zu hundert Prozent fokussiert sein. Im nächsten Spiel darf dann eben wieder ein Anderer ran“ , betont Niko Kovac.

Im bisherigen Saisonverlauf waren schon sowohl Robben, als auch Ribéry der Rotationsmaschinerie zum Opfer gefallen. Zum Bundesliga-Auftakt gegen die TSG 1899 Hoffenheim (3:1) musste zunächst der Holländer auf der Bank Platz nehmen, im letzten Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen (3:1) traf es Ribéry. Anschließend verließ dieser mit dem Taxi vorzeitig das Spiel, was allerdings mit Kovac und den Bayern-Bossen abgesprochen war.

nc