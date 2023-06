Wiesn-Trikot des FC Bayern geleaked: Besonderes Detail dürfte viele Fans erfreuen

Von: Christoph Gschoßmann

Der FC Bayern läuft zur Wiesn 2023 wohl in Grün auf. Entsprechende Trikots wurden auf diversen Seiten geleaked. Das Vereinswappen ist ein besonderes.

München – Das Wiesn-Trikot des FC Bayern für die Oktoberfest-Spieltage in der kommenden Saison wurde wohl geleakt. Am Montag (26. Juni 2023) posteten gleich mehrere Leak-Plattformen Fotos des angeblichen neuen Sonder-Jerseys des Rekordmeisters. Das Trikot hat ein für den FC Bayern ungewöhnliches Design: Thomas Müller & Co. werden offenbar in Grün auflaufen.

Thomas Müller im Wiesen-Trikot von 2022. Der Bayern-Star dürfte sich auch über das neue Shirt fürs Oktoberfest 2023 freuen. © IMAGO

Oktoberfest-Trikot des FC Bayern: Blumenmuster auf grünem Grund

Neben der Farbe fallen auch die vielen Blumenmuster auf dem Trikot auf. Auch besonders ist das Logo auf dem Jersey, das sich vom regulären Bayern-Emblem unterscheidet. Die Designer entschieden sich für das alte Vereinswappen des Klubs, mit dem unter anderem 1932 die erste Deutsche Meisterschaft gewonnen wurde. Das Logo erfreut sich bei den Fans großer Beliebtheit – besonders in der Ultra-Szene. Auf dem Kragen ist unter einem Enzian „Wiesn 2023“ zu lesen.

Oktoberfest-Trikot des FC Bayern: Fotos vom Marketing-Tag vor dem Saisonfinale?

„Jersey Review“, „Mr. Jersey“ und „Footy Headlines“ hatten Fotos mit dem Trikot gepostet. Nach Informationen der Bild war das Trikot auch in der Mannschaft bereits Thema. Demnach fand vor dem letzten Spieltag ein Marketing-Tag an der Säbener Straße statt, an dem die Fotos angeblich entstanden sind.

Im Jahr 2022 war das Sonder-Shirt der Bayern zum Oktoberfest dunkelrot, 2021 ebenfalls grün, aber dunkler. Damals wurden jeweils goldene Logos und Schriften benutzt, sowie einem Kranz um das Vereinswappen. Das Bayern-Trikot dürfte dagegen einer wohl nicht mehr tragen: Abwehrspieler Lucas Hernandez steht vor einem Wechsel nach Paris, auch wenn er von dort bereits Gegenwind erhält. (cgsc)