Paul Breitners Chaos-Theorie

München - Erst Lewandowski, dann Leere. So lässt sich das Angriffsspiel des FC Bayern gegen Schalke beschreiben.

Nach dem frühen 1:0 durch den Goalgetter (9.) ging nach vorne nicht mehr viel beim Rekordmeister. Lewy scheiterte vor der Pause mit einem abgefälschten Schuss an der Latte (42.), kurz vor Schluss vergab Javi Martinez die einzige Großchance der Münchner im zweiten Durchgang (86.). Über weite Strecken der Partie schafften es die Roten nicht, sich gefährliche Tormöglichkeiten zu erspielen. Paul Breitner hatte schon vor dem Anpfiff erklärt, was er im Spiel des FCB derzeit vermisst. „Für mich besteht Taktik in erster Linie aus Ordnung in der Abwehr und Chaos im Angriff. Im Moment haben wir in dieser Saison noch ein bisschen zu wenig von dem Chaos, das wir in den letzten drei Jahren hatten“, sagte der Markenbotschafter des FC Bayern bei Sky. Der Weltmeister von 1974 wünscht sich mehr Überraschungsmomente und Kreativität, damit das Angriffsspiel des Rekordmeisters wieder schwerer ausrechenbar wird für die Gegner. Breitners Chaos-Theorie!

Auffällig ist, dass die Bayern sich in den drei Spielen nach der Winterpause kaum Großchancen erspielen konnten. Aus dem Zentrum kommen zu wenig Impulse. Xabi Alonso bringt seine gefürchteten langen Diagonalpässe zu selten in den Lauf seiner Mitspieler, Arturo Vidal schleppt sich angeschlagen über den Rasen. Thomas Müller ist auch im Februar immer noch auf der Suche nach seiner Form. Die Folge: Das Angriffsspiel des FCB war zu eintönig, die Schalker Defensive gut darauf vorbereitet. „Es ist alles sehr gut anzuschauen und sehr koordiniert, aber mir fehlt einfach das schnelle und hektische Durcheinander“, bemängelte Breitner. Manuel Neuer gibt ihm recht. „Wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir mit schnellerem Tempo spielen, den Ball besser in den eigenen Reihen laufen lassen und uns besser positionieren, damit wir mehr Anspielstationen haben“, erklärte der Welttorhüter. Doch umsetzen konnten die Münchner ihren Plan nicht. „Wir waren nicht so kompakt, auch im Mittelfeld. Die zwei Linien waren zu weit auseinander. Da müssen wir besser zusammenarbeiten“, analysierte Carlo Ancelotti.

Die Hoffnungen des Trainers ruhen dabei auf Thiago. Der Spanier saß nach auskurierter Oberschenkelverletzung erstmals wieder auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz. Gut möglich, dass er morgen gegen Wolfsburg als Joker sein Comeback gibt. In den fünf Spielen zum Jahresende zählte er zu den wichtigsten Akteuren, steuerte zwei Treffer und zwei Assists zu den fünf Siegen bei. Seine Technik und seine Kreativität benötigen die Bayern dringend, um in der Offensive wieder für Chaos zu sorgen.