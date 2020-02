Pressekonferenz im Live-Ticker: Ist Manuel Neuer fit für das Köln-Spiel, Hansi?

Der FC Bayern ist am Sonntag beim 1. FC Köln zu Gast. Ob der kranke Manuel Neuer dabei sein wird, verrät hoffentlich Hansi Flick am Freitag auf der Pressekonferenz. Die PK im Live-Ticker.

Auf wen wird Hansi Flick setzen? Wer fällt für die Partie aus? Die Pressekonferenz im Live-Ticker

Update, 14.02.2020: Gute Neuigkeiten bei Kimmich und Neuer für den Einsatz gegen den 1. FC Köln: Kimmich trainiert seit Donnerstag wieder bei den Bayern mit, wenn auch nur kurz. Und auch der Einsatz für Neuer scheint nicht schlecht zu stehen. Hansi Flick äußerte sich gegen über „Sky Sport News Ga“ wiefolgt: „Ich gehe davon aus, dass Manuel am Sonntag wieder fit ist.“ Die heutige Pressekonferenz wird wohl mehr Aufschluss darüber geben.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Bayern-PK. Trainer Hansi Flick spricht am Freitag ab 13.30 Uhr zur Presse und wird alle Informationen zur Sonntags-Partie beim 1. FC Köln verraten. +++

München - Wenn der FC Bayern auf den 1. FC Köln trifft, war das in den vergangenen Jahren immer eine recht klare Angelegenheit. Der letzte Sieg des „Effzeh“ datiert aus dem Jahre 2011. Am 21. Spieltag besiegten die Kölner damals die Truppe von der Säbener Straße* mit 3:2 (0:2).

Trainer war damals Louis van Gaal, der wenige Monate später entlassen wurde. Von einer Entlassung ist der aktuelle Coach des Rekordmeisters weit entfernt. Hansi Flick sitzt aufgrund der Erfolge in die vergangenen Wochen und vor allem wegen der dabei gezeigten Leistungen fest im Sattel.

Viel mehr fragt man sich in München: Wann wird man den Vertrag mit ihm über den Sommer hinaus verlängern? Bislang wiegelten die Bayern-Bosse und auch Flick selbst immer ab. Allerdings ist es schon Mitte Februar und ohne fixen Coach für die kommende Spielzeit wird es schwierig, die erhofften Top-Transfers wie Leroy Sané* oder Kai Havertz zu tätigen.

Auch die angestrebten Vertragsverlängerungen mit Manuel Neuer oder Thomas Müller dürften sich schwierig gestalten, wenn die Stars nicht wissen, wer kommende Spielzeit als sportlicher Verantwortlicher auf der Bank sitzt.

Unter der Woche musste Flick teilweise auf Joshua Kimmich und Alphonso Davies verzichten. Mittelfeldspieler Kimmich fehlte am Mittwoch erkältet, Youngster Davies bekam einen Schlag auf den Knöchel. Beide sollten aber am Sonntag in Köln wieder fit sein.

Bei der Einheit am Donnerstag fehlte Kapitän Neuer wegen eines Magen-Darm-Infekts. Auch er sollte für die Partie bei den Geißböcken aber wieder fit sein. Falls nicht, könnte Sven Ulreich seit längerer Zeit mal wieder zum Einsatz kommen.

Der FC Bayern München braucht jeden Punkt, um die Tabellenführung zu verteidigen. Mit dieser Aufstellung geht es ins Spiel beim 1. FC Köln.

