Mission Gipfelsturm: So will Kovac die Bayern bis zum BVB-Kracher in Position bringen 

Für den FC Bayern gibt es in der Bundesliga nur eine Blickrichtung - nach oben. Die Tabellenspitze soll so schnell wie möglich zurückerobert werden. Niko Kovac ist aber auch begeistert von Borussia Dortmund.

München - Der Berg ruft! Noch grinst Borussia Dortmund in bester Luis-Trenker-Manier als Liga-Spitzenreiter vom Gipfel - doch die Bayern haben ihren Stammplatz der letzten Jahre wieder ins Visier genommen. Schon nach dem Sieg in der Königsklasse in Athen, wünschte sich Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge auf der traditionellen Bankett-Rede: „Wir müssen versuchen, ein bisschen näher an die Tabellenspitze heranzukommen.“

Fakt ist: Durch den Sieg in Wolfsburg am vergangenen Samstag konnten die Münchner zumindest schon mal ihr Basislager am Fuße des Mount Bundesliga aufschlagen. Trainer Niko Kovac sagt: „Ganz wichtig sind Erfolge, das Selbstvertrauen wächst damit. Ich hoffe, dass uns die nächsten Spiele weiterhin Auftrieb geben. Dass wir dort wieder hinkommen, wo wir waren“ - an die Spitze. Auf zum Gipfelsturm!

Kovac: Nicht schnipsen und plötzlich ist man wieder da“

Doch Kovac wäre nicht Kovac, wenn er seiner kleinen Kampfansage in Richtung Dortmund nicht ein paar leise Töne hinterher schieben würde: „Es ist nicht so einfach, dass man schnipst und plötzlich ist man wieder da – das muss man sich erarbeiten.“ Die nächste Möglichkeit dafür ergibt sich für die Bayern-Stars schon an diesem Samstag in Mainz (15.30 Uhr/hier im Live-Ticker).

Mit dem zweiten Liga-Sieg in Serie würden sich die Münchner im Zwischenlager schon mal in Position bringen - und patzt gar die Konkurrenz aus Gladbach und Bremen, ziehen die Bayern-Stars schneller als gedacht ins Hochlager um.

Bis zum schwarz-gelben Gipfel ist es dann nicht mehr weit. „Wir müssen unsere Spiele gewinnen, um dran zu bleiben. Wenn wir etwas abknabbern können bis zu dem Spiel in Dortmund, wäre das schön“, erklärt der Bayern-Coach.

+ Der Blick geht nach oben: Niklas Süle (l.) und Arjen Robben wollen mit dem FC Bayern schnell wieder an die Tabellenspitze stürmen. © AFP / ARIS MESSINIS

Kovac hat „Spaß“ am „richtig guten Lauf“ des BVB

Denn: Am 10. November steht bekanntlich der deutsche Clásico zwischen den beiden Spitzenmannschaften an. Wenn Dortmund bis dahin einmal strauchelt und der FCB im Signal-Iduna-Park gewinnt, haben die Bayern das Gipfelkreuz wieder rot eingefärbt. Doch Kovac ist vor den jungen, dynamischen Dortmundern gewarnt. Momentan sieht es nicht danach aus, als ob die Mannschaft von Lucien Favre Punkte abgeben wird: „Was ich vom BVB im Moment sehe, ist sehr gut. Nicht nur die Ergebnisse geben das her, sondern auch die Art und Weise, wie sie erzielt werden. Sie haben einen richtig guten Lauf. Das macht Spaß.“

Zwar gilt es für den Kroaten und seine Spieler jetzt erst einmal die anstehenden Ligaspiele gegen Mainz und Freiburg zu gewinnen, einen groben Plan, um am BVB vorbei zu kraxeln, hat der Übungsleiter trotzdem schon im Hinterkopf: „Wir müssen den Druck so aufbauen, dass wir dann die Chance haben, vorbeizuziehen“- wie echte Gipfelstürmer eben.

Manuel Bonke