Mann wirft Vase auf Bayern-Bus, Pyro-Ärger für Fans: Doppelter Polizei-Wirbel bei Bremen-Spiel

Von: Alexander Kaindl

Rund um das Bayern-Gastspiel bei Werder Bremen gab es mehrere Polizei-Einsätze. Unter anderem wurden fünf Fanbusse gestoppt.

Bremen – Drei Punkte im Gepäck, Auftrag erfüllt, ab nach Hause: Der FC Bayern München hat am 31. Spieltag im Titelrennen vorgelegt und durch den 2:1-Sieg bei Werder Bremen den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Rund um das Spiel gab es aber gleich doppelten Polizei-Wirbel.

Mann wirft Vase auf Bayern-Bus

Was war passiert? Die Bremer Polizei berichtete am Sonntag von mehreren Vorfällen. Beginnen wir mit dem Mannschaftsbus des deutschen Rekordmeisters: Ein offenbar geistig verwirrter Mann hatte bereits am Samstagvormittag eine Porzellanvase gegen das Gefährt geworfen. Der Bus sei dadurch beschädigt worden. Verletzt wurde niemand.

Weil der psychisch auffällige Besucher auch damit drohte, Polizisten erschießen zu wollen, „wurde er zur Begutachtung einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt“, teilte die Bremer Polizei weiter mit. Nach Informationen der DeichStube war der Bayern-Bus zum Zeitpunkt des Vasen-Wurfs unbesetzt. Auch der Schaden dürfte sich in Grenzen gehalten haben, schließlich fuhr der Bus später vom Team-Hotel Atlantic Grand zum Weserstadion.

Polizei stoppt fünf Busse mit Bayern-Fans

Polizei, Bus und FC Bayern waren auch in einer anderen Angelegenheit die Stichwörter. Die Beamten stoppten auf einem Parkplatz an der A27 fünf Busse mit Bayern-Fans. Insgesamt wurden bei der Aktion in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Personalien von 380 Personen aufgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Der Dachverband der aktiven Bayern-München-Fans und die Grün-Weiße Hilfe, die Werder-Fans bei Problemen mit Polizei und Justiz unterstützt, kritisierten den Einsatz. „Das war eine absolut unverhältnismäßige Aktion“, sagte Alexander Salzweger, Sprecher des Clubs Nr. 12, der Vereinigung aktiver Bayernfans, zu Spox und Goal. „Fans aktiver Fanszenen kennen solche Einsätze ja leider, aber das war selbst für deren Verhältnisse absolut überzogen.“ Die letzten Busse seien gegen 3 Uhr morgens losgekommen.

Bayern-Fans sorgen für Pyro-Ärger in Bremen

Während der Partie, die Thomas Müller zunächst von der Bank aus verfolgen musste, hatten die Bayern-Fans im Gästeblock immer wieder Pyrotechnik gezündet. Die darunterliegende Tribüne wurde für kurze Zeit geräumt, um Verletzungen durch herabfallende Teile der Pyrotechnik zu verhindern.

Nachdem die dortigen Fans wieder auf ihre Plätze durften, wurde abermals Pyrotechnik im darüber liegenden Gästeblock gezündet. Eine erneute Räumung des Unterrangs „gestaltete sich sehr schwierig für Polizei und Ordnungsdienst, da betroffene Zuschauer ihre Plätze nun größtenteils nicht mehr verlassen wollten“, hieß es in der Pressemitteilung. Die Polizei fertigte Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz an.

Bei der TV-Übertragung waren die Pyro-Aktionen und auch die ständigen Hinweise der Stadionregie, das Abbrennen von Gegenständen doch bitte zu unterlassen, deutlich zu vernehmen. Wie gefährlich Pyrotechnik im Stadion sein kann, musste unlängst auch ein Elfjähriger in der Allianz Arena erleben. (akl/dpa)