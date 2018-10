Die Bayern-PK mit Kovac und Neuer im Live-Ticker: Die Reaktion auf die „Mini-Krise“

Pressekonferenz des FC Bayern München im Live-Ticker: Trainer Niko Kovac und Arjen Robben stellen sich vor dem Champions-League-Match gegen Ajax Amsterdam den Fragen der Journalisten.

Der FC Bayern München spielt am Dienstag, den 2. Oktober 2018, gegen Ajax Amsterdam.

Für Niko Kovac ist es die erste kleine Bewährungsprobe nach den beiden sieglosen Spielen gegen den FC Augsburg und in Berlin bei der Hertha.

Die letzte Pressekonferenz vor dem Champions-League-Match beginnt um 14.00 Uhr.

13.54: Übrigens: Die Spieler von Ajax Amsterdam, die mit nach München reisen, stehen fest: Hier gibt‘s die Übersicht über den Kader:

13.50: Noch knapp zehn Minuten bis es los geht. Auch die erste Saisonniederlage am Freitag gegen die Berliner dürfte heute nochmal kurz Thema sein. Immerhin hatte Kovac davon gesprochen, dass man sich diese Niederlage „nicht gefallen“ lasse.

13.10: Doch zurück zum Dienstagsspiel: Wen wird Niko Kovac aufstellen? Gerade in der Innenverteidigung herrscht nach dem schwachen Auftritt von Jerome Boateng gegen die Hertha (0:2) ein kleines Fragezeichen.

13.03: Genau: Der tschechische Schiedsrichter leitete 2013 die Partie der Münchner gegen den FC Arsenal, das mit 0:2 zu Hause verloren ging. Ein solches Ergebnis sollte es dann morgen aber nicht geben.

13.00: Auch der Schiedsrichter für die Partie gegen die Hauptstädter steht fest. Der Tscheche Pavel Kralovec wird das Gruppenspiel leiten. Kralovec? Da war doch was. Wer erinnert sich?

12.57: Dafür gibt es ein Update in der Causa Goretzka. Der deutsche Nationalspieler war beim Abschlusstraining mit an Bord und dürfte somit für Ajax eine Option sein.

12.50: Die Pressekonferenz wurde nun von 13.00 auf 14.00 Uhr verschoben. Wir werden uns also noch etwas gedulden müssen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Pressekonferenz des FC Bayern München vor dem zweiten Champions-League-Gruppenspiel. Trainer Niko Kovac und Arjen Robben sprechen in München am Montag ab 14.00 Uhr und stellen sich den Fragen der Journalisten.

Pressekonferenz des FC Bayern München mit Niko Kovac und Arjen Robben im Live-Ticker

München - Nicht nur das Wetter ist in den letzten Tagen in München etwas rauer geworden. Das unnötige Remis gegen den FC Augsburg (1:1) und die anschließende Niederlage in Berlin bei der Hertha (0:2) hat die gute Auftaktstimmung an der Säbener Straße etwas getrübt. Doch noch wird niemand unruhig in der oberen Etage beim FC Bayern. Immerhin war jedem klar, dass auch der große FCB mal ein Spiel verlieren wird, zumal Hertha BSC derzeit in herausragender Verfassung ist.

Vielmehr geht es nun darum, eine Reaktion zu zeigen. Das zweite Gruppenspiel in der Champions League gegen Ajax Amsterdam bietet die ideale Gelegenheit dazu. Auf wen wird Niko Kovac in diesem doch sehr wichtigen Spiel in dieser Phase der Saison bauen? Kehrt Leon Goretzka nach seiner Verletzung wieder in die Mannschaft zurück und mit wem plant Kovac in der Innenverteidigung, nachdem sich Jerome Boateng durch seine Patzer gegen Berlin einiges an Kritik gefallen lassen musste?

Fragen, die der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz hoffentlich zu beantworten weiß. Wir tickern die Pressekonferenz mit und hoffen auf die ersten Hinweise für das Match gegen Ajax. Neben Kovac wird Arjen Robben auf dem Podest in Stellung gehen.

