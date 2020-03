PK im Live-Ticker: Welche Rückkehrer sind denn gegen Augsburg wieder dabei, Herr Flick?

Der FC Bayern München muss in der Bundesliga gegen Augsburg ran. Trainer Hansi Flick stellt sich vorab den Fragen auf der Pressekonferenz. Der Live-Ticker.

Der FC Bayern München* ist am Sonntag im oberbayerisch-schwäbischen Derby in der Allianz Arena gegen den FC Augsburg gefordert.

gegen den gefordert. Gelingt den Roten der nächste Sieg in der Bundesliga ?

? Trainer Hansi Flick wird vor dem Spiel zur Pressekonferenz erwartet. Wir berichten im Live-Ticker.

Update vom 5. März, 15.30 Uhr: Beim FC Bayern haben sie sich verpasst: Hansi Flick und Andreas Herzog. Während der heutige Trainer des Rekordmeisters als Profi zwischen 1985 und 1990 für den Rekordmeister gespielt hatte, blieb der Österreicher nur ein Jahr (1995/96).

Herzog ist mittlerweile Nationaltrainer Israels - und erlebt wegen des Coronavirus Kurioses.

Update vom 5. März, 12.45 Uhr: Das Coronavirus bestimmt die Medien weltweit.

In der Schweiz wurden Liga-Spiele bis Anfang April abgesagt, in der italienischen Serie A werden die Begegnungen bis April ohne Zuschauer ausgetragen.

FC Bayern gegen den FC Augsburg: Geht es nur noch ums Ergebnis?

Update vom 5. März, 12.15 Uhr: Der FC Bayern München empfängt am Sonntag den FC Augsburg zum bayerischen Derby - und die Frage lautet: Geht es eigentlich nur noch um die Höhe des Sieges?

Update vom 5. März, 11.15 Uhr: Dass Hansi Flick beim FC Bayern hervorragende Arbeit leistet, hat sich freilich auch international rumgesprochen - nicht zuletzt nach dem 3:0 der Münchner im Champions-League -Achtelfinale in London beim FC Chelsea.

Wie der Kicker am Donnerstag berichtet, soll es just aus der englischen Premier League mehrere Anfragen für Flick geben. Bleibt die Frage: Wann bekommt der Badener beim deutschen Rekordmeister einen Langzeitvertrag?

Update vom 4. März, 18.30 Uhr: Im Frühjahr läuft die heiße Phase auf dem Transfermarkt? Wer könnte im Sommer zum FC Bayern kommen? Einem Bericht zufolge gleich zwei deutsche Nationalspieler.

Update vom 4. März, 18.10 Uhr: Hansi Flick versuchte zuletzt, die Euphorie rund um einen Senkrechtstarter bei Bayern zu dämpfen.

Längst soll sich jedoch schon Real Madrid mit Joshua Zirkzee auseinandersetzen, heißt es aus Spanien. Was Flick diesmal zum 18-jährigen Niederländer zu sagen hat?

Pressekonferenz mit Hansi Flick: Der FC Bayern marschiert

München - Nach dem 1:0-Sieg im DFB-Pokal über Schalke ist für den FC Bayern München* wieder Bundesliga* angesagt.

Am Sonntag geht es zum FC Augsburg (hier im Live-Ticker). Holt sich der Rekordmeister* den nächsten Dreier? Die derzeitige Form spricht auf jeden Fall für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick*.

In Gelsenkirchen mussten die Roten einige Stammspieler ersetzen, womöglich wird es am Sonntag gegen den FCA schon besser. Die Viererkette mit Benjamin Pavard, Joshua Kimmich, David Alaba und Alphonso Davies war eine Notlösung, die letztlich ihren Zweck erfüllte. Flick würde Kimmich aber sicher nur zu gerne wieder ins Mittelfeld beordern.

FC Bayern München - FC Augsburg: Pressekonferenz mit Hansi Flick im Live-Ticker

Möglicherweise wird der Bayern-Trainer schon auf der Pressekonferenz vor dem Spiel eine Auskunft über die Personallage der Münchner geben. Sicher wird er aber auch nochmal auf die Plakate in Hoffenheim* angesprochen - Bayern-Ultras hatten für einen Eklat gesorgt, zuletzt gab es auch in anderen Stadien immer wieder beleidigende Spruchbänder.

Gegen Augsburg wollen die Münchner aber wieder feiern - schon jetzt ist klar, dass sie komplett verändert auflaufen werden. Anlässlich des 120. Geburtstages werden die FCB-Stars in speziellen Retro-Trikots spielen.

Auch Joshua Zirkzee? Der umjubelte Jungstar soll plötzlich auch bei anderen großen Vereinen auf dem Zettel stehen. Anscheinend ist Real Madrid am Niederländer interessiert. Währenddessen soll sich FCB-Konkurrenz Borussia Dortmund ein neues England-Juwel gesichert haben - und das für eine neue Rekordsumme.

