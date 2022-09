Bayern-Fans sorgen mit Banner für Aufregung: Queen-Eklat bei Spiel gegen Barcelona

Von: Christoph Klaucke

Beim Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Barcelona sorgt ein Banner für Aufregung. Es ging um den Tod der Queen und damit verbundene Spielabsagen.

München – Was für ein Fußballabend in der Allianz Arena. Der FC Bayern hat zwar nur ein Gruppenspiel in der Champions League gewonnen. Der 2:0-Sieg gegen den FC Barcelona wird dennoch lange in Erinnerung bleiben. Die Allianz Arena wurde am Dienstagabend, dem 13. September 2022, zum Tollhaus.

Daran konnte auch Robert Lewandowski nichts ändern, der bei seiner Rückkehr nach München leer ausging. Die Zuschauer bewiesen Manieren und verzichteten auf ein Pfeifkonzert für den nach Barcelona abgewanderten Superstürmer, stattdessen gab es einen herzlichen Empfang. Weniger taktvoll waren die Fans, als sie ihren Unmut über eine Uefa-Entscheidung kundtaten. Im Mittelpunkt: Queen Elizabeth II..

Bayern-Fans sorgen mit Queen-Banner für Aufregung

„Kurzfristige Spielabsagen und Verlegungen wegen des Todes einer königlichen Person?! Respektiert Fans!“, heißt es auf einem Banner auf Englisch, das die Fans des FC Bayern München in der Südkurve während der Champions-League-Partie gegen Barcelona zeigten. Queen Elizabeth II. ist vergangenen Donnerstag im Alter von 96 Jahren verstorben, woraufhin etliche Spiele mit britischer Beteiligung verschoben wurden. In Großbritannien herrscht Staatstrauer.

Bayern-Fans zeigen in der Champions League das Queen-Banner. © Robin Rudel/Imago

Doch was haben die Bayern-Ultras mit der Queen am Hut? Die Anhänger wollen sich mit dieser Botschaft Gehör bei der Uefa verschaffen und damit Solidarität mit Klubs von der Insel zeigen. Nach dem Tod der Queen wurde nicht nur vergangenes Wochenende der gesamte Spieltag der Premier League abgesagt, sondern auch die Champions-League-Partie zwischen Glasgow Rangers und Napoli um einen Tag von Dienstag auf Mittwoch verlegt. Aufgrund der Staatstrauerlichkeiten in Großbritannien fehlte es an ausreichend Einsatzkräften für die Sicherheit.

Warum ärgern sich Bayern-Fans über den Tod von Queen Elizabeth?

Für die Anhänger des FC Bayern offenbar ein inakzeptabler Vorgang. Schließlich blieben die Fans der entsprechenden Teams auf den Kosten für ihre bereits gebuchten Reisen sitzen. Und: Auswärtsfans sind sowohl beim Hin- als auch beim Rückspiel nicht erwünscht. „Aus Gründen der sportlichen Fairness“, wie die Uefa in einer Mitteilung schreibt. „Die Uefa bittet die Fans dringend, nicht zu reisen und diese außergewöhnliche Situation zu respektieren.“

Für Erheiterung sorgte da schon eher der Schmähgesang in Richtung des Gegners. „Who the fuck is Barcelona, hey, hey“, schallte es durch die Allianz Arena. Die Barca-Fans dürften diese Erniedrigung nicht so lustig gefunden haben.

Auch Lucas Hernandez hatte nach dem Spiel kaum Grund zur Freude - schließlich verletzte sich der Bayern-Star und fällt nun aus. (ck)