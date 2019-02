„Trainer nicht korrekt zu mir“: FCB-Star attackiert Kovac - und kassiert prompt Konter

FC Bayern München: Außenverteidiger Rafinha schießt scharf gegen Trainer Niko Kovac. Jetzt hat sich auch Hasan Salihamidzic eingeschaltet.

Update vom 23. Februar 2019: Der FC Bayern hat in der Bundesliga mit 1:0 gegen Hertha BSC Berlin gewonnen. Einem Spieler platzte danach offenbar der Kragen. bild.de zitiert den Brasilianer mit folgenden Worten: „In letzter Zeit ist der Trainer nicht korrekt zu mir. Ich bringe meine Leistung im Training. Es fällt mir schwer, mich zu motivieren. Ich trainiere gut, aber ich spiele keine Rolle.“

Rafinha sagte, Niko Kovac setze nicht auf ihn, obwohl er immer 100 Prozent gebe. Dann ein Erklärungsversuch: „Der Trainer weiß, dass ich am Saisonende gehe. Vielleicht ist das der Grund.“ Rafinha sei traurig, dass er bereits das vierte Spiel hintereinander nicht eingesetzt wurde. Mit Blick auf das Spiel gegen Liverpool sagte der Bayern-Star: „Wenn du keine Minute hast, ist es schwer, dann da zu sein.“ Wobei bild.de berichtet, dass Rafinha im Champions-League-Rückspiel gegen die Klopp-Truppe die Alternative für den gelb-gesperrten Joshua Kimmich sein könnte.

Auch Hasan Salihamidzic hat sich zu den Rafinha-Aussagen zu Wort gemeldet. Der Bayern-Sportdirektor sagte: „Ich verstehe, dass er unzufrieden ist. Auch bei ihm werden die Spiele wieder kommen. In dieser Phase muss man mal den Mund abputzen und gut trainieren.“

Nach schwerer Verletzung: Bayern-Star wieder zurück im Training

Erstmeldung am 2. Oktober: München - Seit nun fast drei Wochen müssen die Münchner auf Außenverteidiger Rafinha verzichten. Der Brasilianer laborierte an einem Innenbandriss im Sprunggelenk, ist nun aber wieder in das Lauftraining beim FCB eingestiegen. Damit lichtet sich so langsam das gut gefüllte Lazarett an der Säbener Straße.

Corentin Tolisso (Kreuzbandriss) und Kingsley Coman (Syndesmosebandriss) werden in diesem Jahr nicht mehr für das Team von Trainer Niko Kovac auflaufen, doch immerhin deutet sich die baldige Rückkehr von Rafinha an. Auch Leon Goretzka meldete sich am Montag im Abschlusstraining vor der Champions-League-Partie gegen Ajax Amsterdam wieder fit.

FC Bayern: Foul an Rafinha erzürnte Trainer und Verantwortliche

Rafinha ist seit der Partie gegen Bayer 04 Leverkusen (3:1) zum Zuschauen verdammt. Dort war ihm Bayer-Stürmer Karim Bellarabi übel auf das Sprunggelenk gestiegen, woraufhin dieser zu Recht vom Platz flog. Rafinha selbst konnte jedoch nicht weiterspielen und musste ausgewechselt werden. Nach der Partie hatte sich insbesondere Bayern-Präsident Uli Hoeneß mächtig über das Foul echauffiert und die Aktion von Bellarabi als „geisteskrank“ bezeichnet. Auch Niko Kovac fand die Aktion „nicht lustig“ und beschwerte sich, dass seine Spieler in der Bundesliga „Freiwild“ seien. Bellarabi hatte sich noch am Abend über Instagram für sein unnötiges Einsteigen entschuldigt.

Rafinha is back in running training as he recovers from his ankle injury. pic.twitter.com/j4mUDsagt0 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 2. Oktober 2018

Die Rückkehr von Rafinha wird beim FC Bayern schon sehnsüchtig erwartet. Immerhin stehen aktuell mit Joshua Kimmich und David Alaba nur zwei etatmäßige Außenverteidiger im Kader der Münchner. Beim 1:1-Remis gegen den FC Augsburg hatte Niko Kovac daher sogar Leon Goretzka auf die für ihn ungewohnte Linksverteidigerposition gesetzt. Ein Experiment, das nur mittelmäßig gut klappte. Mit Rafinha im Kader hätte der Bayern-Coach eine Alternative zu Alaba und Kimmich. Noch müssen sich die Bayern-Fans aber etwas gedulden. Eine Rückkehr auf den Platz ist wohl erst nach der Länderspielpause Mitte Oktober realistisch.

